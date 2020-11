Sanidad pondrá en marcha más restricciones en Burgos

La Junta de Castilla y León adopta nuevas medidas restrictivas en Burgos ciudad debido al ritmo de expansión del virus, con incidencias previstas en los próximos 14 días por encima de los 1.800 casos por cada 100.000 habitantes, y solicita a los habitantes que lleven a cabo un «confinamiento voluntario» ante la falta de herramientas jurídicas para decretarlo. De momento, el Ejecutivo autonómico ha decidido limitar las reuniones a un máximo de tres personas no convivientes en el ámbito privado, al tiempo que se limitarán aforos celebraciones civiles y religiosas. Así lo anunció el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, al término de la reunión del Consejo de Gobierno, donde precisó que durante la tarde de ayer se celebró una reunión con responsables del Ministerio de Sanidad, con el objetivo de analizar todas las medidas posibles para reducir los contactos y los contagios, y «exprimir al máximo» el decreto de estado de alarma.

Igea no dudó en reconocer que si tuviera una herramienta jurídica para confinar en los hogares, con los ciudadanos alimentados y cobrando su sueldo, la medida se habría adoptado en Burgos capital. Lo que si está encima de la mesa como posible opción es confinar perimetralmente esa capital, aunque «está el problema del alfoz», explicó el vicepresidente y portavoz de la Junta.

Igea valoró la actitud y la preocupación del alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, al que calificó como «uno de los mejores alcaldes de esta Comunidad», y «que está dispuestos a la toma de cualquier decisión» para proteger la salud de los habitantes de la capital. «Estamos seriamente preocupados» y se tomarán «las medidas que sean necesarias», incidió el portavoz, aunque no precisó si se piensa en un confinamiento domiciliario, informa Ical.

Herramienta jurídica

En todo caso, sí se pidió «una vez más» una herramienta jurídica por si se diera el caso. Es más, precisó: «Si yo tuviera la herramienta para dejar 14 días a la gente en su casa, alimentados, cobrando suelo, con el menor impacto económico posible, y sabiendo que esta media corta de raíz los contagios la habría tomado sin duda».

Igea, que pidió un «confinamiento voluntario» a la población, explicó que analizarán si existe alguna posibilidad de «exprimir» aún más el decreto de estado de alarma, aunque bajo su punto de vista aplicar nuevas medidas sin confinamiento no es útil, incluso puede ser contraproducente. También, se valorará un posible cierre perimetral, que aún no se ha determinado.

El ‘plan b’ pasa por poner «todas las medidas restrictivas, de aislamiento, rastreo, sanitarias, no sanitarias, sociales, de comunicación» para reducir de la forma más «drástica» los contagios en una ciudad en la que se desconoce qué ha fallado, y no por tener un «alcalde irresponsable». Todo lo contrario: «De los mejores y de las personas más preocupadas que yo conozco», insistió el portavoz.

Además, Sanidad realizará un rastreo masivo en Burgos con antígenos de segunda generación, similar al de San Andrés del Rabanedo (León); incrementará los puntos de toma de aguas residuales, e instará a los agentes de la Policía Municipal a extremar la vigilancia. Además, ante la presión de los hospitales, Sacyl ya ha comenzado a derivar intervenciones quirúrgicas a la privada.