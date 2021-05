Igea rechaza que CyL sea un sitio "oscuro" y con "problemas"

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, presumió hoy de que Castilla y León es la comunidad “más igualitaria” y no un sitio “oscuro” y “lleno de problemas”, después de que la viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, anunciara que se opondrá a una reforma de la Ley de Ordenación que supone una “tijera” para los servicios y los derechos de los que viven en el medio rural.

En la sesión de control al Ejecutivo del pleno de las Cortes, Barcones pidió a la Junta una valoración al considerar que sus políticas crean cada día “más desigualdad” en la Comunidad.

Al respecto, el vicepresidente rechazó que la Comunidad como el que describen los socialistas y que aseguró los demás no ven cuando abren la puerta de casa. Por el contrario, aseguró que Castilla y León es “trabajadora”, “eficiente”, “igualitaria” y “comprometida” con sus problemas y los de otras autonomías, como con los migrantes. “Somos una comunidad mucho mejor”, dijo que la que pintan los socialistas, porque dijo que ellos no sueñan, ya que a su juicio “solo tienen pesadillas”.

Virgina Barcones anunció una interpelación al dudar de las palabras del vicepresidente porque aseguró que Castilla y León es una tierra que tiene tantas desiguales, que si fuera un país tendría “terribles” tensiones territoriales, generada en su opinión por la “brecha” del PP en 35 años y que ahora se está haciendo “más grande” y “más profunda”, lo que recalcó abona el camino de la despoblación.

La socialista criticó que se pretenda modificar la Ley de Ordenación, pero no para corregir la desigualdad o para compensar la situación del medio rural o incluir medidas de reto demográfico. Además, afeó que la Junta no se atreva a incluir la estimación del impacto demográfico, ya que aseguró que los efectos serán “demoledores y letales”. También censuró que solo se garanticen los servicios en los municipios mientras no se cambien los parámetros o criterios establecidos, lo que interpretó busca dar cobertura al Plan Aliste y al desmantelamiento de los servicios y la sanidad rural.

Barcones indicó que no enseñan la “patita”, sino la “tijera” y aseguró que si la Junta persiste en su intención de modificar la Ley de Ordenación, que recalcó tiene informes en contra por acabar con la mayoría reforzada y por cerrar la puerta a la participación del Diálogo Social, los socialsitas estarán “en frente”, junto al territorio, los alcaldes, los concejales y los 900.000 vecinos del medio rural, porque aseguró que no consentirán “experimentos” con sus vidas.

El vicepresidente ironizó que para ser los socialistas los “reyes del consenso” lanzan “soflamas”, algo que -dijo- le dejó “asustadísimo”. Igea respondió a Barcones que él ya no tiene ni edad, ni tipo para enseñar la “patita” y defendió otra “realidad” de Castilla y León, que remarcó es la que más ha reducido en la última década el riesgo de pobreza, además de disminuir los hogares en esta situación o las personas en carencia severa. “Es la mejor en eso”, dijo.

Igea se refirió a la salud, los servicios sociales y la educación, que recalcó es la más igualitaria, al tiempo que destacó los buenos resultados en el ranking de Directores y Gerentes de Servicios Sociales o que el 93 por ciento de los enfermos de coronavirus hayan considerado buena o muy buena la asistencia en la Comunidad, de acuerdo a la última oleada del Barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas).