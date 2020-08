La calle más estrecha está en San Esteban del Valle

La calle más estrecha de Castilla y León está en San Esteban del Valle, una de las más estrechas de España. Hay que partir de que una calle sirve para comunicar dos puntos. Si no es así, es un callejón. O una calleja. Y esta vía que une el Cotano del Santo y la Calle Naranjillo si es una calle con sus fachadas, puertas y ventanas de viviendas, etc. Por el momento carece de nombre. Se encuentra frente a la oficina de Turismo.

El arqueólogo y guía turístico Jorge Díaz de laTorre, que realiza el inventario patrimonial del municipio, ha destacado su singularidad: La calle mide unos 80 metros de longitud y su anchura mínima es de 1 metro.

Si se accede a la calle desde el Cotano del Santo y casi en su inicio, apreciarás una dependencia ‘colgada’. Se trata de un antiguo retrete que ‘vaciaba’ hacia esta calle. Se trata de la zona más angosta de la calle, con una anchura de apenas un metro. Un poco más adelante, las traseras del Ayuntamiento y el acceso a los toriles, el lugar en el que se guardaban y guardan las reses de los festejos taurinos. Aquí la anchura es de 1,40 m.

Orge Díaz muestra los pormenores de esta curiosidad vial: «Hacia la calle se dirigen balcones, ventanas e incluso un pasaje. En la mitad de su trazado, una portada de ladrillo de notable antigüedad y unas viviendas populares con un colgadizo muy característico. A partir de aquí, hay tramos que alcanzan los 1,70 m. Desembocamos en la Calle del Naranjillo y ¡tomamos aire! En realidad, en la localidad hay otras vías más estrechas pero no pueden ser consideradas como calles».

Como ejemplo de la peculiaridad de esta ‘mini’ calle Díaz de la Torre destaca las calles más estrechas del mundo. La más estrecha se encuentra en Urriés Zaragoza, que tiene una anchura de 41 metros. Se la reconoce como un callejón y se solicitó el reconocimiento en el libro Giness a la más estrecha de España. La Travesía del Morón, en Hervás (Cáceres) tiene un anchura de 50 cm. Está considerada como las más angosta de España. Es una travesía muy corta y sin salida de viviendas colindantes.

En el pueblo granadino de Soportújar existe una calle, que tiene 50 cm de anchura y 50 m. de longitud. Es la más estrecha de Andalucía. En Spreuerhon tienen una calle de 31 centímetros de ancha.

El arqueólogo y guía Jorge Díaz de la Torre se encuentra realizando el inventario del pueblo y se ha encontrado con esta curiosa calle, que pude servir como reclamo turístico para las personas que deciden visitar esta localidad que se encuentra en el Barranco de las cinco villas.