Ganar al Tordesillas, y a esperar

Todo pasa por ganar al Atlético Tordesillas en el partido del próximo domingo a partir de las 18,00 horas en el estadio municipal Adolfo Suárez. Y a partir de que se dé ese resultado, esperar que algunas de las vías que el Real Ávila tiene abiertas para llegar al playoff de ascenso se pueda concretar.

La más inmediata y segura, la que supondría acabar segundo en la clasificación de esta fase parece, sin embargo, la más complicada. El agónico triunfo del Mirandés B en el campo de La Virgen del Camino el pasado sábado en partido aplazado provoca que la segunda posición de este grupo esté en manos del equipo de Jónathan Prado, al que le bastaría con ganar al Atlético Bembibre en su campo el domingo que viene para, prácticamente, asegurar esa posición. Por lo tanto, para ser segundo el Ávila necesita ganar al Tordesillas y que el Mirandés B empate o pierda contra el Bembibre. También podría pasar como segundo si empata su partido y el Mirandés B pierde el suyo, y existe la remota posibilidad de que, aún ganando, el Mirandés B perdiera ese puesto en favor del Ávila. Eso sucedería si los abulenses ganan al Tordesillas por una diferencia de cinco goles que por los que gane el Mirandés B al Bembibre.

La segunda vía por la que el Real Ávila puede llegar a jugar el playoff de ascenso no está confirmada de manera oficial, pero podría ser una realidad. El descenso del primer equipo del Numancia a la 2 RFEF, confirmado este pasado fin de semana, impide que el equipo filial pudiera ascender a esa misma categoría, pero está por ver si le impide jugar el playoff de ascenso, aún a sabiendas que no puede subir. Esa situación ha pasado en otras ocasiones en playoff, pero también la contraria. El club encarnado se dirigió por escrito a la Real Federación Española de Fútbol para interesarse por cómo quedaría la situación en caso de que el primer equipo del Numancia descendiera, pero todavía no ha obtenido respuesta de manera oficial. Por lo tanto, la posibilidad de que se eliminara al Numancia B del playoff y en su lugar entrara el tercer clasificado del grupo D, que es el Real Ávila, es real, pero no oficial. Otra razón más para no perder el domingo contra el Tordesillas (el Ávila acabaría tercero si gana o empata ese partido) es pues el de amarrar al menos esa tercera posición por si finalmente la Federación Española decide que el Numancia B se queda fuera de la fase final de ascenso. En la Federación de Castilla y León se informa que la decisión es de la RFEF, pero que todavía no se ha pronunciado al respecto.

Y la tercera vía para que la temporada del Real Ávila no acabe este próximo domingo está también en los despachos. La semana pasada llegaron varias informaciones procedentes de Aranda en la que se informaba que el conjunto de la Arandina, primer clasificado del grupo D con plaza ya asegurada para el playoff, podría renunciar a jugarlo por problemas económicos para afrontar ese gasto. Desde el club burgalés no hay nada oficial, se habla que este miércoles se podría anunciar algo concreto, pero el Ávila está también atento a lo que pueda pasar con esa primera posición.

La semana empieza pues con varios frentes abiertos para el Real Ávila, tanto en el campo como en los despachos, pero el equipo se centra en lo que está en su mano, que es ganar al Atlético Tordesillas y luego, esperar.