El PP pide al alcalde que cumpla sus promesas

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila ha instado al alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, a que haga efectivas "sus promesas sobre aparcamientos y bonificaciones del peaje a Madrid" y esperan que ambas cuestiones se recojan en el presupuesto municipal de 2021. Mediante una nota de prensa enviada a esta Redacción, los concejales del PP en el Ayuntamiento de la capital piden al equipo de gobierno que tenga en cuenta algunas de las promesas que Por Ávila plasmó en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones municipales de 2019. “Los abulenses merecen conocer si aquello que el hoy alcalde lanzó alegremente eran promesas factibles o se las ha llevado el viento porque eran un brindis al sol dentro del proyecto vacío que, a diario, vemos que tiene Por Ávila”, reflexiona Miguel Ángel Abad, portavoz del PP en la Comisión de Presidencia e Interior, quien hace esta valoración al hilo de la pregunta que Sonsoles Sánchez-Reyes hizo al primer edil en el Pleno del pasado mes de octubre, en el que le cuestionó “por el momento del mandato en que tiene previsto implementar estas promesas, ya que lleva gobernando año y medio”. Como se recordará, “el alcalde no respondió con ninguna fecha prevista, ni siquiera aproximada. Nos tememos lo peor”, señala Abad.

Desde el PP se recuerda que "el programa electoral con el que Por Ávila se presentó a los comicios municipales fijaba una serie de bonificaciones en los aparcamientos de la ciudad y en el peaje de la AP-51 y la AP-6. Textualmente, el programa de la formación amarilla decía que 'facilitaremos el estacionamiento de vehículos, asociando el consumo en los negocios abulenses con bonos de aparcamiento. También se establecerán plazas de aparcamiento de corta estancia donde se pueda estacionar el vehículo por un tiempo limitado, con la finalidad de facilitar la realización de compras, tramitaciones y gestiones a los abulenses', además de establecer una 'bonificación en los aparcamientos municipales para familias numerosas'. En cuanto a los peajes, XAV apuntaba que 'hasta que se supriman los peajes de la AP-6 y AP-51, desde el Ayuntamiento de Ávila habilitaremos una línea de ayudas directas para los usuarios habituales'”.

Para Miguel Ángel Abad, “es obvio que estamos ante uno de esos casos en que se puede decir que ‘el papel lo aguanta todo’ y, en época electoral, más; no porque no se puedan llevar a cabo esas intenciones, sino porque el equipo de gobierno no ha esbozado, planificado ni estudiado nada en relación a estos temas”.

Desde el grupo municipal del PP se preguntan si estas bonificaciones aparecerán reflejadas “en los Presupuestos de 2021 que se llevarán al Pleno esperemos que no tardando mucho, pues ya hay un retraso nunca antes visto en este Ayuntamiento”. Además, recuerdan que esas bonificaciones municipales “son ahora más necesarias que nunca tras el rechazo del PSOE a la enmienda del PP en los Presupuestos Generales del Estado para que el Gobierno central eliminara el peaje, como ha hecho con otras autopistas españolas en 2020 y 2021”.

Por último, Abad apunta que “durante este ejercicio económico se sobrepasará la mitad del mandato y, de dejarlas para 2022, podría parecer que, más que un beneficio para los abulenses, lo que buscaría Por Ávila es un rédito electoral de cara a los siguientes comicios”.