Que no estaba muerto... que está muy vivo

Diocesanos.

Darío; Chris, Mario Hidalgo, Oli, DiegoPose (Javivi 71’); Ángel Encinar, Fer (Meneses, 85’); Quique, Mayorga, SergioAlonso (Víctor, 65’) y Vicente

Becerril.

Sevi; Diego, Varo,Merino, Jesús; Rodri, Vallejo, Sierra, Carlos, Blanco (Riki, 71’);Melero (Isma, 59’)

Goles.

0-1 (67’) Rodri. 1-1 (73’)Mayorga. 2-1 (91’) Encinar

Árbitro.

RIVERA GARCÍA.

Mostró cartulinas amarillas a los locales Víctor, Mayorga,Oli y Meneses; y al visitante Merino.

INCIDENCIAS.

Encuentro correspondiente a la jornada 7 de la Tercera División Grupo 8E, disputado en el Sancti Spíritu

En la última jugada, sobre la bocina, el Colegios Diocesanos UCAV consumaba la remontada sobre un Becerril que amenazó con volver a enturbiar la lucha por la permanencia de los colegiales pero que acabó derrumbado sobre el césped cuando Encinar, de cabeza, hacía un 2-1 que no sólo suponen tres puntos y la tercera victoria consecutiva de los de Somoza, sino que lleva a los colegiales a la tercera posición del Grupo E. La permanencia es posible.

No fue una tarde sencilla para ninguno. Mucho viento en el Sancti Spíritu, que vería a los suyos desde los primeros compases hacerse con el partido ante un Becerril replegado a la espera de su oportunidad. Naufragaba Melero entre Oli y Mario Hidalgo y sumaban oportunidades los colegiales. Les faltaba continuidad y contundencia, pero no sería por ocasiones. Abrió las hostilidades Encinar con un disparo desde fuera del área que se marchaba alto y las continuó Quique, que tras una buena triangulación con Fer y Vicente quiso medirse –minuto 9– a Sevi, pero Jesús supo evitar a tiempo el mano a mano. Mandaban en su campo los colegiales y mandaba un primera aviso Mayorga. Fue Vicente el que empezó a construir la ocasión cuando –minuto 12– la bajaba con el pecho de espaldas a portería pero fue el ‘22’ el que la pegaba seco y duro para que Sevi detuviera junto al palo.

Había arrancado con ganas un Diocesanos que parecía ir siempre un paso por delante de un Becerril que aguantaba el chaparrón. Subía una y otra vez Diego Pose por su banda y se sumaron Fer y Sergio Alonso a la lista de posibles. El dominio era de los locales, pero no sufrían los de Edu Narganes, a lo suyo. Y la suya –minuto 23– la tendría Blanco, que obligó a Darío a despejar a córner cuando disparaba duro tras romper desde su banda. No había aprovechado su momento el Diocesanos y el partido entró en tierras pantanosas. Se enfangó el juego, se rompió la circulación y el tiempo de descanso anunció su llegada no sin antes volver a tener un serio aviso de manos del Becerril. Fue el Colegios Diocesanos UCAV su propio enemigo.Nuevo error en salida de balón –no era el primero– pero esta vez la cazó Melero.Aunque le encimaron, el palentino supo abrirse hueco de espaldas para girarse y lanzar el disparo. De nuevo aparecería Darío.

Se agarró a su portero el Diocesanos antes de marcharse a vestuarios y recurrió a sus guantes en la vuelta. Porque el Becerril tuvo las más claras hasta ese momento. Un minuto había pasado desde la reanudación cuando Sierra la enganchaba desde fuera del área. Tomó vuelo el disparo y voló Darío a mano cambiada para mandar a córner. La ocasión fue clara, como el siguiente remate de Carlos, que al saque del córner se encontraba con el larguero. Supo reaccionar bien el Diocesanos. La tuvo Vicente, y por partida doble. Le puso un buen balón al espacio –minuto 55– Sergio Alonso para que la dejara correr y la pegara de puntera. Rechazó Sevi de primeras y rechazó de segundas, cuando el ‘9’ colegial recogía de nuevo el balón y probaba nuevamente al portero visitante.

Volvía a volcar el partido en campo ajeno el Diocesanos cuando llegó el gol. Balón en largo –minuto 67–a la espalda de los centrales y sprint de Blanco, que se puso cara a cara con Darío. Buena mano del portero, que desvió el disparo, pero Rodri recogía el balón para hacer el 0-1 a puerta vacía.

Cerró huecos el Becerril, con un premio sabroso entre sus manos, pero no se vino abajo el equipo de Somoza, que no tardó en devolver la igualdad al marcador. La puso Chris a la frontal del área –minuto 73– sin apenas peligro, pero Mayorga convertía un balón que bajó con nieve en un disparo preciso a la cepa del palo, donde Sevi no podía llegar nunca. Era el 1-1. Vuelta a empezar, aunque ya nada fue igual.

Se rompió el partido. Se precipitó el Diocesanos y se relamió el colmillo el Becerril, mucho más cómodo ante las imprecisiones de los palentinos. Tendría Rodri –minuto 75– el 1-2 en un remate fácil y sin oposición dentro del área pero su disparo lo mandaba a córner la defensa. Darío, a dos manos, sacaría el remate de cabeza de Carlos. No se conformaba el Becerril, apurado por la necesidad. Tanta como la de un Diocesanos que no dejó de creer. Y así nacería el gol.Creyó el equipo que era posible y especialmente Encinar, origen y final. Comenzó la jugada colgando desde la banda un centro a Vicente al que no llegó por centímetros. Se embarulló la jugada en el área y la aclaróMayorga desde fuera. La pegó de nuevo para que Sevi, a una mano y con ayuda del larguero, impidieran el gol, pero en el rechace era Encinar el que remataba sobre la línea para hacer el 2-1 y desatar la alegría entre los locales. Estuvieron muertos por momentos, pero ahora están más vivos que nunca