La Junta en Ávila confía en contener la subida de casos

El delegado de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, reconoció que la situación de la pandemia "es complicada y preocupante", sobre todo en el tramo de los 12 a 29 años que es "el que tiene el ínice de contagios más alto", pero aludió a que Ávila y Segovia son las provincias de la región que mantienen la incidencia en un "nivel medio" de riesgo, frente al extremo de otras, lo que achaca a "una estrategia provincial acertada" y a que la población se "ha cuidado", incluidos los jóvenes. En este sentido, confió en que la provincia pueda "ralentizar" y contener la subida de casos positivos de la covid en los próximos días y semanas y en que las medidas aprobadas el jueves por la Junta y que se hacen efectivas este viernes, con una mayor restricción al ocio nocturno, puedan "dar sus frutos". "No somos ni optimistas ni pesimistas, estamos viviendo el día de hoy, no sabemos si va a haber aumento, parece que sí, pero a lo mejor no lo hay", subrayó Hernández Herrero, quien destacó el "comportamiento ciudadano" de lo abulenses y siguió llamando a cumplir todas las medidas de seguridad. Entre ellas citó el uso de la mascarilla, ante la "medida desafortunada" de permitir ir sin ella, la higiene y la práctica un "ocio seguro y saludable" porque "hay espacios y fórmulas para ello, como la hostelería", dijo.

El delegado de la Junta, que presidió una nueva sesión del Cecopi junto al subdelegado del Gobierno, el presidente de la Diputación y el alcalde de Ávila y con asistencia de Sacyl, destacó que "se puede disfrutar del verano y de las amistades de forma segura en los establecimientos de hostelería" mientras que otros ámbitos "generan más problemas", señaló en referencia al botellón, que además "ofrece más dificultades de rastreo". En este capítulo, y preguntado por los rumores sobre un brote de casos asociado a un establecimiento de ocio nocturno de la capital, reconoció que hay "un repunte de positivos y puede haber un hilo conductor de algún local por las imágenes que se han visto de gente sin mascarilla, pero todavía no está confirmado", indicó. A este respecto, explicó que han hablado con Ayuntamiento y Subdelegación para "que se vigile" por parte de Policía Local y Policía Nacional para que no se lleven a cabo este tipo de prácticas, si bien todavía "no consta" que se haya levantado acta a ningún local.

En su análisis, Hernández Herrero reconoció el aumento de casos -37 positivos el jueves- pero también destacó el avance de la campaña de vacunación, que está a punto de llegar al 50% de la población con la pauta completa, y también la "buena situación" de la hospitalización, con tres personas hospitalizadas y otras tres en la UCI, aunque aquí dijo que "se está viendo que los jóvenes no son inmunes".

Precisamente sobre los jóvenes indicó que, aunque el fin de las clases y el fin de la obligatoriedad de la mascarilla han podido propiciar cierta "relajación", en líneas generales "han demostrado responsabilidad" y "no podemos criminalizarlos", dijo.

También comentó la situación en los pueblos y la "responsabilidad" de la mayoría de los alcaldes en la programación de las fiestas a la hora de evitar los actos multitudinarios como verbenas o comidas popular, un ámbito en el que destacó el papel del presidente de la Diputación en el Cecopi, con el envío de cartas a los alcaldes. "Otros veranos habrá, este año toca contención, prudencia y seguridad", indicó.

Respuesta al PSOE

El delegado territorial también respondió a la denuncia del PSOE sobre la reducción de camas, a preguntas de los medios, asegurando que en una ala de la planta octava del hospital se están realizando tareas de mantenimiento y que cuando terminen habrá posibilidad de abrirla si se necesita, pero recordó que era una zona covid que hoy no urge. En cualquier caso, afirmó que no está habiendo este año más reducciones de camas ni suspensiones de consultas que "las derivadas de las exigencias del verano y la falta de profesionales en las bolsas" y que el Complejo Hospitalario está "funcionando con normalidad". La situación de las infraestructuras es "francamente mejor que hace un año", remarcó.