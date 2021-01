Francisco Igea llama a la población a una "rebelión cívica"

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, llamó hoy a la “rebelión cívica” y urgió a los castellanos y leoneses a autoconfinarse “por voluntad” porque la situación es de “extrema, extrema gravedad”, reiteró. “Que se queden en casa en la medida de lo posible y no salgan más que para lo estrictamente necesario. Todo el tiempo que puedan y sin mantener relaciones con no convivientes”, alertó.

En una entrevista concedida al programa 'Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso', de RNE, y recogida por Ical, Igea anunció que la Junta tomará nuevas medidas en el Consejo de Gobierno de este jueves y avanzó que mantendrán el adelanto del toque de queda a las 20 horas porque el Ejecutivo, dijo, cuenta con informes jurídicos, una interpretación y antecedentes “que lo avalan”. “No tememos a la Justicia porque es una garantía del derecho”, incidió Igea, quien justificó que el mismo artículo 10 de la prórroga del decreto de alarma permitió la modificación del horario de Navidad. “Si se puede para celebrar las fiestas, pues para salvar la vida de los ciudadanos es una razón de más peso”, prosiguió.

Aseguró no entender “por qué el Gobierno no modifica” el decreto de estado de alarma para flexibilizar el toque de queda, una decisión “desleal, autoritaria e irresponsable”. En este sentido, reprochó que “no existe la cogobernanza, pero tampoco una mayoría parlamentaria”. A su juicio, el Gobierno “sabe que tiene en este momento mayoría suficiente para cambiarlo, y lo que no tiene es mayoría para mantener esta decisión, pero sobre todo, es irresponsable por la situación epidemiológica, porque con esta curva todos los estados europeos han tomado decisiones”.

Por ello, consideró que el Ejecutivo central “debería preguntarse por sus asesores”, porque a día de hoy “parece que el principal es Iván Redondo y no los epidemiólogos y los asesores de todas las comunidades que le están pidiendo, por favor, que tome una decisión”. “No sé como hacerlo. Si me pudiera poner de rodillas… Tenemos la vida de nuestros ciudades en juego y es absolutamente irresponsable”, rogó Igea.

Hasta ahora, recordó que la Junta ha cerrado completamente la hostelería, grandes superficies y centros deportivos y argumentó que la revista Nature “señala que son estos espacios los que más contagios concentran”. El margen que permite aún el Gobierno, explicó el vicepresidente, es cerrar el comercio de proximidad, algo que desde el punto de vista epidemiológico “no es muy sensato si no confinas, porque tienes a la gente ociosa y con más posibilidades de contacto de riesgo”. Por eso, añadió, “es necesario acompañar el cese de actividad con el confinamiento”.

Por último, en referencia a los casos de políticos que se han vacunado obviando los protocolos, Igea apostó por que éstos sean “claros y transparentes en la vacunación y sancionar a quien se lo salte”. Al respecto, apeló al “ejemplo en las vacunas, en las normas y en el cumplimiento, y esto ha faltado en todos los partidos políticos, que tienen una obligación de ejemplaridad”.