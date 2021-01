La solidaridad planta cara a 'Filomena'

Las redes de vecinos que mostraron su acercamiento y solidaridad ante la pandemia del coronavirus han vuelto a demostrar su unión ante la gran nevada de Madrid, haciendo uso de las redes sociales como plataforma para solventar las inclemencias meteorológicas del pasado fin de semana.

La capital no solo se convirtió estos días en una estación de esquí o en un campo de batalla de bolas de nieve, la ciudad ha vuelto a enseñar su cara más amable.

Los grupos de whatsapp vecinales que se crearon para colaborar en pleno estado de alarma han sido otra de las herramientas utilizadas para ayudar ante las inclemencias de Filomena.

Un grupo de vecinos organizados por WhatsApp despeja una entrada de acceso al hospital Gregorio Marañón. - Foto: David FernándezEn un edificio centenario del centro de Madrid, algunos de sus vecinos se quedaron sin agua ante la congelación de las tuberías y alertaron de la situación a través del sistema de mensajería móvil: «En seguida los vecinos que sí tenían corriente nos trajeron baldes, cantimploras y garrafas con agua. Por suerte, la situación se ha solventando», relata María, una de las personas afectadas.

Compartir comida ha sido otra de las iniciativas ante el temporal, ya que algunos no habían previsto la gran nevada y no se había provisto de suficientes víveres pero, también gracias al whatsapp, los vecinos han compartido parte de sus alimentos. Y no solo eso, también han limpiado los accesos a sus garajes y esparcido sal en los portales para evitar algún resbalón que derive en un problema, sobre todo para las personas mayores.

A primera hora de ayer, los vecinos de Lavapiés salieron a las calles para rociarlas con sal, sobre todo, en los portales, y comenzar la retirar de la calzada de algunos de los árboles caídos que impedían el paso por las calles.

La Unidad Militar de Emergencia (UME) también ha participado en las labores de limpieza. «Traed palas» es el mensaje que se está viralizando a través de las redes sociales y que se ha fomentado por diferentes asociaciones vecinales con el propósito de limpiar las aceras y las carreteras lo antes posible de nieve y así evitar que el hielo avance en los barrios, como da cuenta la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM).

A pesar de que la nieve ha ocultado por unas horas la pandemia del coronavirus, esta sigue presente y son muchos los vecinos que se han preocupado porque los accesos a los hospitales quedasen lo antes posible liberados para facilitar el acceso a los centros médicos de las personas enfermas.

En el distrito Retiro, la asociación cultural Hacenderas o la de vecinos Los Pinos organizaron una quedada en las inmediaciones del hospital Gregorio Marañón para quitar la nieve acumulada.

Varios operarios retiran la nieve en el barrio madrileño de Vallecas para hacer un camino por el que se pueda transitar. - Foto: Ví­ctor LerenaVallecas, con su espíritu siempre reivindicativo, ha propuesto a sus vecinos «defenderse» de la virulenta Filomena y actuarán contra la nieve en las zonas estratégicas como Palomeras, La Gavia, San Diego o Santa Eugenia. De igual modo que se han sucedido estas batidas por los distritos de Orcasitas, Casa de Campo o Centro.

A bordo de 4x4

La preocupación por los sanitarios y la salud por los ciudadanos también ha creado otro movimiento vecinal: SOS 4X4. En Torrelodones, algunos propietarios de coches todoterreno -preparados para la nieve- se pusieron en contacto con el Ayuntamiento del municipio y crearon un canal de Telegram para ofrecer sus vehículos para el traslado a centros de salud u hospitales, o llevar a los trabajadores de estos centros de vuelta a su casa ya que, algunos de ellos, han tenido que doblar o incluso triplicar sus turnos ante la imposibilidad de realizar desplazamientos.

Los aplausos virtuales se propagaron por las redes sociales para agradecer a los sanitarios que se desplazaron caminando hasta sus lugares de trabajo, a pesar de las ventiscas que asolaron la ciudad durante más de 30 horas.

Uno de los más compartidos fue el del caso de un joven médico residente de Cirugía Torácica y Cardíaca del hospital Puerta del Hierro, quien recorrió entre la nieve más de 20 kilómetros para poder hacer su guardia.

Otras anécdotas de solidaridad surgieron de la improvisación ante el colapso de las comunicaciones como los grupos de personas que empujaban a autobuses de la EMT de la capital que no podían circular a causa de la nieve.

Al igual que imágenes tiernas, como la compartida en Twitter de un marido que baja a la calzada para escribir en la nieve un mensaje de amor a su mujer que observaba desde su balcón y le gritaba preocupada: «Cariño, ten cuidado que te vas a caer».