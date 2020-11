Eduardo Palacios pinta 'desde la casa'

El pintor Eduardo Palacios, excelente dibujante y pintor, inauguró en el Palacio los Serrano, sede de la Fundación Ávila, una exposición para la que ha seleccionado 24 obras realizadas a lo largo de los últimos cinco años, piezas que en su mayoría son óleos sobre lienzo pero entre las que también se encuentran algún dibujo y alguna técnica mixta.

Bajo el título de ‘Desde la casa’, Eduardo Palacios ofrece a quienes vayan a visitar su obra una ventana a un mundo que es muy cercano al artista, una visión de su entorno en la que dominan los retratos y las figuras humanas a tamaño natural, siempre de «gente de mi entorno», pero en la que también encuentran muy coherente acomodo objetos de uso cotidiano como telas o una estantería.

Con ese título «que es una metáfora», explicó Eduardo Palacios, «he querido decir que esa casa a la que aludo es Ávila, una ciudad que me acogió muy bien y en la que me encuentro muy a gusto, pero es también el Palacio los Serrano en el que doy clases de pintura y es asimismo el estudio en el que trabajo, todo ello de alguna manera identificado».

Todas las obras que llenan esta exposición evidencian el dominio del dibujo, de las formas y del color de un artista volcado siempre en un realismo muy vivo, académico al mismo tiempo que personal y muy capaz de conectar con la sensibilidad del espectador, que aunque fiel a ese estilo figurativo considera que «siempre vas evolucionando poco a poco, y en mi caso creo que esa evolución ha sido hacia una pintura que se ha ido suavizando, matizando».

En conjunto, comentó, «estoy satisfecho del resultado de estas obras que ahora expongo, algunas de las cuales han sido realizadas durante el confinamiento», y también «es muy satisfactorio poder celebrar ahora una exposición en estos momentos tan difíciles, no sólo por lo que significa para mí, y especialmente por hacerlo en esa ‘casa’ que ha dicho que es el Palacio los Serrano, sino también para los aficionados a la pintura que ahora tienen más difícil disfrutar de la cultura por las muchas restricciones que hay».

Con esos amantes del arte, añadió, quiere compartir estos nuevos trabajos, porque «además ellos son siempre una parte activa de la exposición», una nueva oportunidad de colgar su obra en Ávila (la ocasión anterior fue en febrero de 2016, en el Episcopio) que asegura que «ha supuesto para mí una gran alegría, porque poder ver colgados tus cuadros en una sala significa conseguir ese objetivo último que es mostrar tu trabajo».

La exposición podrá visitarse hasta el día 12 de diciembre, de lunes a de lunes a sábado de 11,00 a 13,30 y de 18,00 a 20,00 horas; los domingos y festivos permanecerá cerrada.

Dolores Ruiz-Ayúcar, presidenta de Fundación Ávila, manifestó la alegría que para ellos supone celebrar esta nueva exposición, por lo que significa «un nuevo paso en nuestro intento de recuperar la máxima normalidad en esta situación de pandemia buscando mantener la misma actividad que antes, siempre con todas las medidas de seguridad necesarias»; además, añadió, «significa para nosotros una doble satisfacción por tratarse de Eduardo Palacios, un profesor de nuestros talleres de pintura que viene a exponer a su casa».

Invitó la presidenta de la Fundación a los abulenses a que «vengan a ver esta exposición, que seguro que les gustará mucho, igual que están viniendo a la que inauguramos en septiembre y a nuestros cursos, insisto que garantizando siempre todas las medidas de seguridad».

Esta exposición de Eduardo Palacios compartirá protagonismo en Los Serrano hasta mañana con la de Arte Contemporáneo II, formada por 30 obras seleccionadas entre los fondos propios de Fundación Ávila. En esta cita se muestran media docena de esculturas (Fausto Blázquez, Feliciano Hernández, Nacho Martín, Pedro Terrón, José Luis Hernández y Víctor Ortí) y 24 cuadros de 29 artistas que van desde pintores veteranos como Ricardo Sánchez o Luciano Díaz-Castilla, pasando por Rafael Rollón, hasta los más jóvenes como Gerardo López o Ana García.