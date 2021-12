«Pongo a Claudio Rodríguez al lado de san Juan de la Cruz»

La Casa de la Poesía de la Universidad de la Mística, una actividad que coordina la poeta abulense María Ángeles Álvarez, recibió el martes al poeta andaluz José Luis Rey, uno de los hacedores de versos más destacados de los últimos años y un admirador confeso de la poesía del zamorano Claudio Rodríguez que publicó en 2019 un libro a él dedicado, estudio lleno de «amor y admiración» que ayer presentó precisamente en ese centro abulense dedicado a la mística.

Brujas a mediodía es el título de esas 'anotaciones a la poesía de Claudio Rodríguez' que ayer presentaba José Luis Rey en el Cites, un «ensayo lírico» a través del cual rinde un homenaje a un poeta «que he admirado desde siempre» y que ha sido «uno de mis maestros contemporáneos, junto con Pere Gimferrer y García Baena».

Destacó Rey de Claudio Rodríguez que, tal y como afirmó Bousoño, fue un poeta de «obra breve pero toda antológica», y por eso «he dedicado un comentario a cada uno de sus poemas, pero en mi libro no aparecen sus poemas sino solamente mis reflexiones sobre ellos».

Aunque habitualmente «se habla de su primer libro, El don de la ebriedad, como del mejor Claudio, y sin duda es muy bueno», José Luis Rey manifestó su opinión de que Rodríguez «va evolucionando mucho más en los libros posteriores, y el poemario titulado Casi una leyenda, el último que publicó (en 1991) y del que algunos han dicho que no era tan bueno, a mí me parece su mejor libro, y si no, el más cercano a la mística».

A la hora de hablar de la poesía de Claudio Rodríguez, comentó Rey que «siempre lo he considerado como un poeta que tiene una sencillez tan profunda, una manera tan fácil de decir lo difícil, que lo he puesto siempre al lado de san Juan de la Cruz, y ahora que estamos en Ávila es bueno destacarlo; y además creo que es, sin duda, uno de los mejores poetas españoles, no solamente del siglo XX sino de la historia de la lengua, es un grandísimo poeta».

Volviendo sobre el tema del aliento místico de la poesía de Rodríguez, comentó Rey que «hablar de sus versos en la Universidad de la Mística de Ávila tiene un valor especial porque es el lugar ideal para hacerlo; cuando me invitaron me pareció un regalo porque mi poesía última va también hacia la mística, pero venir a hablar de Claudio Rodríguez me va a hacer más ilusión que venir a leer mis propios poemas, que ya los he leído en muchos sitios».

austeridad y profundidad. Comentó el poeta cordobés que cuando se habla de que la poesía que se ha hecho en la meseta castellana es diferente a la andaluza es algo que responde «a un tópico que viene de Gabriel Celaya, cuando hablaba de los andaluces del cántico, pero Claudio Rodríguez tiene la austeridad castellana al mismo tiempo que una profundidad que es también muy andaluza, como Juan Ramón Jiménez o Lorca, tanto que es un poeta que podría ser también andaluz».