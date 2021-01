El termómetro cae en Arévalo hasta -10,7 grados

El desplome de temperaturas que la Agencia Estatal de Meteorología anunciaba para la provincia de Ávila se ha cumplido a rajatabla esta noche. Así lo revelan los datos recogidos po la propia Aemet en las ocho estaciones meteorológicas que tiene en la geografía abulense, de las que siete de ellas se encuentran en zonas habitadas y una octava en el puerto El Pico, que es precisamente la que ha arrojado la mínima de toda la provincia: -11 grados a las siete de esta mañana, mientras que la máxima allí fue de -4,5 grados justo a las doce de la noche.

Y entre los siete municipios de la provincia de Ávila en los que la Agencia Estatal de Meteorología recoge datos, la temperatura más baja de esta noche se produjo en Arévalo, donde el termómetro se desplomó hasta los -10,7 grados a las siete de la madrugada, siendo la máxima de esta noche en la capital de la Moraña de -4,4 grados cuando el reloj marcaba la una, según la recogida de datos realizada hasta las diez de esta mañana.

En El Barco de ÁVila también se ha vivido una madrugada gélida, con -8,9 grados de mínima a las nueve menos veinte de esta mañana y una máxima de -1,9 grados poco después de las doce de la noche.

Y en la capital abulense, el termómetro ha caído hasta -8,7 grados a las nueve menos diez de la mañana, siendo la temperatura más elevada los -4,2 grados registrados a las diez y media de esta mañana.

El frío helador que la borrasca Filomena ha traído hasta nuestra provincia se refleja también en una localidad que suele liderar los registros de temperaturas más altas de Castilla y León, como es Candeleda, que en esta ocasión no solo no ha conseguido colarse en ese ranking, sino que allí hasta las diez de la mañana el termómetro no había subido de los dos grados positivos y, saliéndose completamente de la tendencia de ese municipio, a las siete de la mañana cayó hasta los -3,8 grados, que fue la mínima registrada allí y que se produjo a las siete de la mañana.