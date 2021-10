«Me veía capaz de lograr una victoria, pero se ha resistido»

Era uno de los objetivos que se había marcado para esta temporada 2021. Incluso el buen inicio de curso reforzaron la idea. «Quiero volver a levantar los brazos en la línea de meta. Ganar es difícil, pero verme ahí, con los mejores del mundo, me da mucha confianza» señalaba David González –25 años– cuando el calendario de este año ya sumaba varias carreras. Abrió el año con la quinta posición en la Clássica Comunitat Valenciana y continuó con carreras como el GP La Marseillese, la Clásica de Almería, la Clásica Per Sempre Alfredo, el Gran Premio Cholet - París Le Loire o la Clásica Roue Tourangelle. De menos a más hasta verle en el Tour de Turquía peleando con los más fuertes. Sin embargo un 2021 que comenzó con buenas sensaciones para el ciclista de Fontiveros terminó con un sabor muy diferente. «Me ha dejado un sabor agridulce.Me veía capaz de conseguir una victoria pero por unas cosas u otras... No ha llegado. Hay mucho nivel pero también el covid –fue uno de los dos positivos del equipo que obligaron al Caja Rural a abandonar la Vuelta a Portugal– me dejó muy tocado en el mejor momento» recuerda el abulense. «Muchos top-10, varios top-5 e incluso algún top-3 pero la victoria se me ha resistido».

«Es verdad que unas veces porque no encuentras una buena colocación, otras por no tomar una buena decisión en el momento justo o por falta de confianza. No obstante me quedo con las buenas sensaciones. He sido un ciclista de los más regulares del equipo, de los que mejores puestos he hecho y en ese sentido acabo contento» comenta. Una regularidad que ha sido además una de las señas de identidad de un Caja Rural Seguros RGA 2021 que finalizó como el mejor ProTeam español en el Ranking UCI. Hasta en 8 ocasiones el abulense firmó este año un top-10 dentro de una plantilla que ha alcanzado hasta 75 puestos dentro de los 10 primeros de una carrera pero al que le han falto las victorias, con la única de Jon Aberasturi en el Tour de Eslovenia.

Tiene dos caras la moneda. Ha estado ahí en varias ocasiones David González sin haberlo conseguido, pero «verte ahí peleando con gente como Mark Cavendish o Greippel, que luego han sido los esprinters del Tour, también es una buena señal» señala como un punto de partida ante lo que está por venir en un 2022 en el que continuará vistiendo los colores del Caja Rural.

Cierra el ciclista de Fontiveros la temporada con un sabor amargo tras las buenas esperanzas depositadas en un año que afrontaba con ganas tras un 2020 complicado por la pandemia. «Para un ciclista como yo, que soy de los que necesito correr mucho, fue difícil. El punto que consigo corriendo no lo cojo entrenando. Necesito entrenar y competir mucho. Tras el parón en casa me costó recuperarme. Psicológicamente me costó ser el mismo».

Era su primer triunfo como ciclista profesional su gran objetivo, pero no menos una Vuelta a España para la que aún no le ha llegado la oportunidad. Lo tenía difícil este año y se le complicó aún más con el covid-19. «El primer día de la Vuelta a Portugal me empecé a encontrar mal y el segundo día di positivo en la PCR. Venía de hacer altura en Sierra Nevada, me encontraba muy rápido. Fue un momento de rabia.Al final en dos años, por la pandemia y el propio virus, no he sido capaz de demostrar mi nivel real». Fue la puntilla en una elección que ya era complicada. «En el equipo éramos dos hombres rápidos, Aberasturi y yo. Él estaba por delante de mi para ir a la Vuelta» reconoce el de Fontiveros, que fue el elegido para el calendario paralelo.

A partir de ahora, a pensar a futuro. En noviembre, primera toma de contacto con el equipo. En enero, concentración principal. Un 2022 por delante que planificar y en el que volver a pelear por aquello que tanto desea, una victoria. «Necesito volver a verme ahí, a verme levantando los brazos y eso es lo que le pido al próximo año».

Una 'vida' bajo el verde del Caja Rural

Acabó la temporada de ciclismo pero la rueda no para. En breve los equipos comenzarán a preparar la temporada 2022. Son días de fichajes y renovaciones. Renovación en el caso de David González, que seguirá un año más vistiendo los colores del Caja Rural Seguros RGA.Será su cuarta temporada como ciclista profesional –debutó en 2019– tras ascender precisamente desde el equipo amateur navarro, donde cuajó un gran 2018 –cinco victorias– desquitándose de dos temporada –2016 y 2017– marcadas por las lesiones.