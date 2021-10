Un sentido y numeroso abrazo al Pico Almanzor

Más de un centenar de personas 'abrazaron' al Almanzor en la actividad convocada por el club al que, desde hace 50 años, da nombre. Porque este particular 'abrazo' llegaba como una de las actividades más especiales del GrupoAlmanzor por su 50 Aniversario y que resultó todo un éxito. Obligados a suspenderlo en la primera de las fechas escogidas por cuestiones meteorológicas, en esta ocasión acompañó el tiempo y se animaron los participantes a acompañar al club abulense en una jornada tan especial. «Por fin podemos reunirnos en uno de los lugares tan emblemáticos de nuestra tierra y que dan nombre a nuestro grupo» comenzaba diciendo en la mañana del domingo Elena Delgado, presidenta del Club Almanzor, durante el saludo y vídeo preparado por el club con motivo de la ocasión para conmemorar los 50 años –1971– desde que un grupo de amigos también se reunieran en la sierra abulense, en aquella ocasión en Prado Pozas, para mostrar su amor por la sierra y la naturaleza abulense. Dos cuestiones que siguen muy vigentes.

«Aunque ya hemos retomado las actividades, estando en la situación que estamos.Conseguir que hubiera más de 100 personas fue todo un éxito» valora Elena en una jornada a la que muchos no pudieron acudir pero que no dudaron en «mandarnos fotos desde otros lugares conmemorando este día» explicaba. «Todas las actividades que preparamos desde el club son especiales para nosotros, pero es verdad que ésta tenía un significado especial, una prueba además de ver cuánta gente podíamos estar.Era una jornada compleja porque no todos partíamos desde el mismo sitio exactamente, pero finalmente todo salió muy bien».

Fue un éxito a todos los niveles. «A las alturas que estamos es normal que haga fresco, pero que no haya llovido, con un sol espléndido... Fue una pasada de día» valoraba Elena Delgado tras una jornada que comenzó a primera hora de la mañana con salida desde Ávila en dirección hacia la Plataforma de Gredos, punto de partida hacia la Laguna Grande, desde la que ya un reducido número de personas coronaron el pico mientras que el resto conformó una especie de cadena humana hasta la cima.

Este 'abrazo' era una de las actividades más especiales del 50 Aniversario pero no será la última, porque desde el club están preparando un audiovisual con el que conmemorar estos años y en el que se incluirá la cita de este pasado fin de semana. «Está casi terminado» explica a la espera de decidir dónde se proyectará en una jornada que será además un homenaje a todos los socios fundadores. «A los que aún están entre nosotros nos gustaría reunirles ese día y recordar a todos los que ya no están».