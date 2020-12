Rodríguez Martín se acoge a su derecho a no declarar

El exsenador socialista Francisco Rodríguez Martín se ha acogido finalmente a su derecho a no declarar ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en la pieza número 25 del 'caso Tándem', tras levantar recientemente el secreto y arrancar las diligencias.

El juez le había citado este miércoles por su presunta participación en un encargo al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo para espiar al exdueño de la constructora Martinsa-Fadesa Fernando Martín.

En esta pieza -separada del 'caso Tándem' que se abrió el pasado 10 de enero- se investigan presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos en relación con el denominado proyecto Saving.

Además del exsenador, el juez también ha citado a Leticia Sánchez Mendoza, cuya declaración se ha suspendido porque ha alegado que no ha dispuesto del tiempo necesario para revisar la declaración, por lo que se ha pospuesto. Asimismo, el magistrado había convocado como testigo a Antonio Fernández López, que ha manifestado la intención de no ejercer su derecho de acusación particular.