A por la cuarta en un triste final

La Cebrereña despide la temporada este domingo, a partir de las 18,00 horas, en el campo ‘Alfonso San Casto’ de Santa Marta de Tormes, en un partido al que los de Pepe García llegan ya descendidos y donde los salmantinos juegan toda una final para mantener la categoría.

No obstante, eso no significa que los cebrereños se vayan a dejar llevar, y después de lograr tres victorias consecutivas en las últimas jornadas, se quieren despedir de la categoría con el mejor sabor de boca posible y dando continuidad a esa dinámica que han encontrado, tarde ya, pero que les permita poner sobre la mesa que dieron todo lo que tenía dentro hasta el último minuto. Así lo reconocía el técnico abulense, que afirmó que «ojalá fuéramos capaces de darle continuidad al cuarto partido consecutivo ganando que yo creo que está alcance de muy poquitos en este año» en esta categoría, y por eso no le van a poner las cosas fáciles a un Santa Marta que llega con la obligación de sumar en la lucha particular que mantienen para salvar la categoría con La Bañeza. Los salmantinos llegan con 38 puntos a esta última jornada, teniendo que sumar al menos un punto para garantizar esa continuidad, mientras que los leoneses lo hacen con 36, con la obligación de vencer al Almazán en su feudo y esperar acontecimientos.

Además, los cebrereños buscarán quedar lo más alto posible en la clasificación de este Grupo E del Grupo VIII de la Tercera División, ya que una victoria les daría opciones incluso de finalizar en la quinta posición, rozando esos cuatro puestos que daban la permanencia, de los que tres ya están decididos para Almazán, Salamanca B y Colegios Diocesanos.

Para este último partido, Pepe García asegura que va a sacar «un once competitivo» y aunque pueda contar con jugadores que no han sido tan habituales a lo largo de la temporada, tiene claro que «tampoco se trata de dar minutos por darlos». Es el caso del portero Manteca, que jugó el domingo sus primeros minutos, que «venía trabajando de forma excepcional, con un comportamiento con el cuerpo técnico excepcional, y creo que lo merecía. Estábamos en ese sentido en deuda con él y estuvo a la altura de lo que se esperaba, porque ha mejorado muchísimo en el año». Fiel a su filosofía, García precisa que «lo del tener que dar minutos por dar minutos tampoco va conmigo. Tampoco estamos como para tirar cohetes en cuanto a efectivos se refiere», pero sí que ha encontrado en las últimas jornadas efectivos para en las segundas partes «refrescar al equipo y dar otras opciones».

Partido: Santa Marta – Cebrereña

Campo: Municipal ‘Alfonso San Casto’

Hora: 18,00 horas