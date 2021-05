CCOO dice que la situación ferroviaria de Ávila ha empeorado

Una vez pasado el estado de alarma, la situación ferroviaria en Ávila y provincia «no solo no mejora, sino que empeora». Así lo denuncia desde el sector ferroviario de Comisiones Obreras en esta provincia, que aseguran que «la Dirección de Renfe continúa sin reponer servicios suprimidos con la pandemia, ni el tren de las 6,55 de la mañana hacia Madrid (que era el que más viajeros llevaba en esta dirección) ni otros servicios de la mañana y tarde, ni los servicios de Valladolid-Ávila o Ávila-Valladolid. Asimismo, quedan sin reponer servicios con Salamanca y con otras ciudades».

No contentos con eso, según CCOO, «ahora el servicio de venta de billetes de la estación de Ávila es tan precario en personal que hay turnos en que no hay personal ni siquiera para poder abrir, permaneciendo en esos casos la ventanilla cerrada. A esta situación se llega, entre otras cosas, porque tras varias jubilaciones y un traslado, la Dirección de Renfe no ha repuesto ni una sola de estas plazas».

«La Dirección de Renfe sigue mostrando su desprecio a Ávila y provincia, demostrando lo poco que le importa una ciudad y provincia que, en cambio, siempre ha estado a la cabeza de Castilla y León en el ratio de clientes/habitantes, en el ratio clientes/trabajadores, y estando también a la cabeza de las que mejor han respondido a la situación de pandemia de las provincias y estaciones de Castilla y León», afirman desde el sindicato, por lo que solicitan, «una vez más, que Renfe le devuelva a Ávila algo de lo que Ávila tradicionalmente le ha dado, y deje de castigarnos. Creemos que es cuestión de justicia».