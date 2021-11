Igea avanza dimisiones si hay imputados en el PP salmantino

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, aseguró hoy que habrá "dimisiones" si la investigación al Partido Popular de Salamanca "va más allá" y se dicta un autor de procesamiento contra algún responsable político. "No habrá imputados en los cargos de responsabilidad política" si se dicta un auto de procesamiento, garantizó y añadió: "Los acuerdos y condiciones se van a cumplir" sobre los pactos en Castilla y León entre el Partido Popular y Ciudadanos.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Igea explicó que había tratado "personalmente" con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la situación derivada del auto de un juzgado que cita a declarar el 30 de diciembre como investigados al presidente del PP, Javier Iglesias, la gerente y un representante de la formación, por un presunto delito de financiación irregular, vinculado al proceso de primarias autonómicas de 2017.

Al respecto, Francisco Igea aseguró que no es en este momento en el que se tienen que exigir responsabilidades, al mismo tiempo en el que insistió en el compromiso suscrito por 'populares' y 'naranjas' al inicio de la legislatura de que "no habría impuestos en cargos de responsabilidad política". "Los requerimientos éticos de nuestro acuerdo se van a cumplir en todos los extremos", sentenció.

En ese sentido, el vicepresidente de la Junta reiteró que "la justicia es una garantía", algo que recordó ha dicho en "decenas de veces" y añadió que su obligación es preservar el derecho a la presunción de inocencia, algo que "desgraciadamente" ha fallado a su juicio en muchas ocasiones en España. Acto seguido, volvió a recalcar que los acuerdos y condiciones se van a cumplir, porque así lo recogen los pactos de gobierno y lo dicen los propios estatutos de los partidos.

En el caso del Partido Popular, Francisco Igea señaló que sus normas internas indican "con claridad" que el momento de abandonar las responsabilidades políticas es la apertura de un procesamiento. "Esto se va a cumplir", garantizó de nuevo para añadir "en este momento no tenemos otra consideración que hacer", para insistir en que es imprescindible conservar el derecho a la presunción de inocencia en este caso y en todos.

Sobre la petición de dimisión del presidente de la Junta, que planteó este jueves el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, el vicepresidente respondió que el socialista lleva pidiendo la renuncia de "todo el mundo desde que empezó", porque a su juicio su "única estrategia" es "no llegar" por él mismo, sino "quitar" o "descabalgar" a los demás. Además, replicó que en el caso del PP de Salamanca no se investiga un delito electoral, como por el que se condenó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a abonar más de 2.000 euros al PP.

Por ello, Francisco Igea aseguró que Tudanca y los socialistas no están para dar "lecciones" porque aseguró en el Gobierno se mantienen condenados por difamación, corrupción y "otras muchas razones". De esta forma, indicó que el líder del PSCyL haría bien si se dedica a eliminar a los investigados del Ejecutivo, no a los condenados, porque a su juicio "no daría a basto".