Laguinda logra más de 3 millones de euros en rondas de inversión

Laguinda, el seguro promovido por Beco 1987 y que permite al ganador de determinados sorteos cobrar el importe íntegro de los premios, ha obtenido más de tres millones de euros en recientes rondas de inversión, que le permitirán consolidar y expandir el proyecto.

Según ha subrayado la compañía promotora del seguro, se trata de un producto con una importante base de innovación y es una de las 'insurtech' apoyadas por la empresa pública Enisa, organización dependiente de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que presta apoyo financiero a las pymes.

La empresa ha recordado que el seguro permitirá al ganador de un sorteo de La Primitiva, la Bonoloto y el Gordo de La Primitiva cobrar la totalidad del premio ya que Laguinda asume el pago del 20% de los impuestos del premio a Hacienda. Para ello, el usuario habrá tenido que asegurar, con un coste de céntimos, su boleto a través de la app.

La compañía acaba de lanzar una nueva funcionalidad que permite asegurar no solo los boletos físicos sino también los boletos comprados 'online'.

Laguinda ha incidido en que además de los beneficios para el agraciado, permitiría a la red de puntos de venta de lotería complementar los productos que ofrecen. "El nuevo producto, además abre una vía de ingreso adicional para los loteros, que significaría aumentar entre un 40% y un 50% las comisiones que perciben por las ventas de boletos", han subrayado.

La compañía está estudiando la posibilidad de venderse a través de la red de puntos de venta, "lo cual supondría un beneficio para todas las partes implicadas".