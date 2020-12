La Noche de los Investigadores premia a Gonzalo Casillas

Gonzalo Casillas García, alumno de 3º de Primaria del colegio público Comuneros de Castilla, ha sido el ganador a nivel provincial en su categoría de edad del concurso regional de dibujo ‘¿Qué quiero ser de mayor?’, convocado dentro de la programación La Noche Europea de l@s Investigador@s, un evento promovido por la Comisión Europea que se celebra cada año en más de 300 ciudades para acercar de manera amena el conocimiento científico y técnico a todos los públicos.

En Castilla y León esta iniciativa europea ha contado con la implicación de sus cuatro universidades públicas –Burgos, León, Salamanca y Valladolid–, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, la Delegación Institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Castilla y León, el Museo de la Ciencia de Valladolid-Fundación Municipal de Cultura y la Fundación 3CIN, con la colaboración de la Fundación “la Caixa” y la Fundación Caja de Burgos.

El objetivo del concurso era dar a conocer las profesiones con las que sueñan los niños y niñas de Primaria a través de dibujos, un reto al que Gonzalo, de ocho años de edad, respondió creando un dibujo de alegres colores con el que muestra su intención de «ser policía cuando sea mayor», una decisión que, aclara, «de momento es segura en un 60 por ciento, aunque la posibilidad de que no sea así es del 40 por ciento».

En ese dibujo, lleno de optimismo, se retrata Gonzalo a sí mismo vestido de policía y tocado con una gran gorra azul, con una señal de Stop en una mano, bajo un sol resplandeciente y al lado de una comisaría identificada con su nombre en inglés (el programa British del colegio Comuneros se deja notar), en la cual puede verse a «un malo» tras las rejas, con las llaves de la cárcel colgadas en la pared del edificio. Detrás de todo ello se percibe un campo verde tras el cual se elevan unas montañas.

Gonzalo, que informa que «el malo está en la cárcel porque ha robado un banco», explica que de mayor quiere ser policía «porque me gustaría mucho atrapar a los malos y también dirigir el tráfico», una labor profesional que no teme llevar a cabo a pesar de «saber que puede ser un poco peligrosa».

Consciente de que aún es muy joven para meterse en el traje policía, Gonzalo tiene también claro «que tendrá que estudiar y trabajar mucho» para conseguir ese objetivo profesional, para el cual no duda en «prepararse»… y mientras tanto seguir disfrutando de la vida, siempre con su hermano y cómplice Miguel, y demostrando su creatividad con dibujos como este.

El jurado, formado por miembros de las instituciones convocantes, con acreditada trayectoria en la investigación y/o la divulgación, valoró especialmente, en consonancia con los objetivos del premio, la calidad estética y la originalidad de cada una de las propuestas presentadas.