El Pleno escenifica el rechazo del Ayuntamiento a la LOMLOE

El Ayuntamiento de Ávila mostró este viernes su rechazo a la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), la nueva Ley de Educación recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados. Dos mociones en contra de esta nuea reglamentación educativa, una presentada por Ciudadanos y otra por el Partido Popular, salieron adelante con el apoyo de ambas formaciones y con el de Por Ávila, sumando 19 votos favorables, y con la única postura en contra de los seis concejales del PSOE.

En virtud de este acuerdo alcanzado por la sesión plenaria municipal correspondiente al mes de noviembre, desde el Ayuntamiento de Ávila se reclama al Gobierno, entre otras cosas, la retirada de esta Ley «habida cuenta de la alteración que representa sobre el equilibrio de los derechos y libertades de las familias y alumnos reconocidos en nuestra Constitución y en atención a la ausencia de un acuerdo suficiente entre la comunidad educativa con respecto a los términos de la propuesta del Ejecutivo Central», tal y como pedía la propuesta de Ciudadanos, y también «respetar y cumplir el artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones», como aparecía en la moción del PP, junto con el «adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sean fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación».

Ambas mociones se presentaron por separado, pero se debatieron de forma conjunta, votándose luego también por separado. Los proponentes, en boca de sus portavoces Carlos López (Cs) y Sonsoles Sánchez-Reyes (PP), coincidieron en calificar de «dañina» esta nueva ley, que para López es «un ataque a la educación que pone en grave riesgo la atención y educación de los jóvenes con necesidades especiales y condenaría a muchos centros al cierre», y que para Sánchez-Reyes supone «un desprecio al esfuerzo y la ruptura del Pacto Constitucional en materia educativa».

A esta negativa visión sobre la nueva Ley de Educación se sumó Por Ávila, ratificando su portavoz, José Ramón Budiño, el voto favorable de su formación para elevar esa petición al Gobierno, al que calificó como «Gobierno de Frankestein», y al que acusó de usar la educación como moneda de cambio con los «extremismos con los que ha pactado». Budiño criticó especialmente el hecho de que se atacara a la lengua castellana como vehicular de la enseñanza y lamentó que «un abulense que tenga que ir a trabajar o estudiar a Cataluña pueda ser discriminado por el uso de la lengua castellana».

Defensa del psoe. La portavoz municipal del PSOE, Yolanda Vázquez, defendió en nombre de su formación esta nueva norma educativa, afirmando en primer lugar que tanto Partido Popular como Ciudadanos «están usando en esta sesión el Salón de Plenos como altavoz de los mensajes de sus grupos políticos», y acusándolos, además de que «están faltando a la verdad en algunas de sus afirmaciones», llegando a achacar tanto a Sánchez-Reyes como a López de «dificultades de comprensión» o de «no haberse leído la ley».

Vázquez lamentó también que un Pleno del Ayuntamiento de Ávila «no es el foro adecuado para debatir una Ley de Educación», pero pese a ello «no me resisto a negar las principales afirmaciones que se han hecho aquí sobre esta ley, ya que no es cierto que los padres no vayan a poder elegir el colegio de sus hijos, como tampoco lo es que se vayan a cerrar centros de educación especial, y que se ataque a la lengua castellana».

La Mesa del Turismo se encargará de la creación de un Plan de Fomento de Turismo Idiomático, tal y como se aprobó en la sesión plenaria de ayer, al completarse de esta manera la propuesta presentada por el Partido Popular, en la que se refería a la potencialidad de Ávila como destino preferente para quien quiera aprender el idioma castellano, cuestión en la que estuvieron de acuerdo todos los grupos, y más al aceptarse la propuesta de Ciudadanos de que sea en el seno de la Mesa de Turismo en donde se desarrolle esta estrategia que viene a potenciar las posibilidades turísticas de la capital abulense. A esta cuestión se sumaron todos los grupos, y de ahí que la propuesta del PP fuera finalmente aprobada de manera unánime por parte del Pleno.

Además de las mociones contra la nueva Ley de Educación y a favor de la creación de un plan para el fomento del turismo idiomático, en el Pleno correspondiente al mes de noviembre se aprobaron otras cuatro propuestas más, y denegándose una.

convenio con la asociación smart city cluster Con los votos a favor de todos los grupos políticos se aprobó por unanimidad la propuesta de Ciudadanos de que el Ayuntamiento de Ávila firme un acuerdo de colaboración con la Asociación Smart City Cluster, dentro de la apuesta por convertir Ávila en una ciudad inteligente.

publicación en la web municipal de información sobre los gastos mediante anticipo de caja fija También por unanimidad se aprobó la propuesta del grupo municipal socialista por la que pedía que se incluyera en la página web municipal una información detallada de los gastos efectuados mediante anticipo de caja fija. Aquí se aprobó una transaccional para que esta publicación sea con efectos retroactivos, y siempre cumpliendo la Ley de Protección de Datos.

petición a la junta para que retire el último decreto sanitario La propuesta de Por Ávila de instar a la Junta de Castilla y León a que retire el Decreto 2/2020 sobre las prestaciones obligatorias sobre los recursos humanos en el ámbito del sistema de salud de Castilla y León salió adelante con los votos a favor de Por Ávila y PSOE, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular.

petición al gobierno y a la junta para que den a conocer los fondos para los gastos extras derivados de la pandemia La propuesta de XAV para que la la Junta y el Gobierno hagan pública la cuantía de los fondos comprometidos para hacer frente a los gastos extraordinarios de la covid-19 tuvo el apoyo de Ciudadanos, PSOE y Partido Popular.

no aprobada No se aprobó la petición del PSOE de abordar una intervención prioritaria en el Mercado de Abastos dentro de la estrategia EDUSI. Votaron a favor PP y PSOE y en contra CS y XAV.