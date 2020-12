El deporte base tendrá que esperar a fase 2

No habrá Juegos Escolares y Campeonatos Autonómicos de Edad de manera generalizada y en los deportes colectivos de contacto hasta que la Comunidad no avance hasta fase 2. Así lo marca el documento que la Junta de Castilla y León ha hecho llegar estos días a las distintas federaciones regionales y que ya ha despertado las primeras críticas en un sector que, inclusive, ya pide la dimisión de la Directora General de Deportes, María Perrino. Así lo recoge Diario de Valladolid de manos de AFEDECYLante lo que entienden una total indefensión una vez que se ha conocido que los entrenamientos y las competiciones en el deporte base no podrán iniciarse en enero, como estaba marcado inicialmente desde octubre.

El documento que estos días ha llegado a las federaciones regionales –«ni siquiera es un documento firmado. Es un powerpoint» señalan con cierto estupor fuentes consultadas por Diario de Ávila– deja bien claro que en nivel 3 y 4 de alerta sólo podrá practicarse deporte con contacto físico en aquellas competiciones que «den acceso directo o cuyas fases regulares de competición desemboquen en fases de ascenso a competiciones oficiales regulares de ámbito estatal» así como «las competiciones oficiales de ámbito autonómico clasificatorias para competiciones oficiales de ámbito estatal». Unas normas que dejan a las claras que no será hasta nivel 1 y 2 de alerta cuando «se podrán realizar competiciones, actividades y entrenamientos dentro del Programa de Deporte en Edad Escolar con contacto físico». Dicho de otro modo, todo seguirá parado.

El enfado es mayúsculo, no sólo porque la idea inicial era volver a la actividad en enero de 2021 sino por el criterio que se ha seguido. «No tiene ningún sentido decidir quiénes pueden entrenar y competir y quiénes no en función de si la competición da o no acceso al final de la misma a una fase nacional. No hay diferencia sanitaria entre éstas y las simplemente regionales o provinciales» señalan a Diario de Ávila sin entender que el ámbito de competición vaya a marcar el retorno o no de los niños y niñas al deporte. Ello sin olvidar a los clubes. «Para algunos clubes va a ser la ruina» indican además ante un panorama que ven poco halagüeño. «Este año va a ser perdido» dicen ya sin tapujos. «Nos están diciendo que en el segundo trimestre empezaríamos con normalidad. Estaríamos hablando de abril. Olvídate ya de la temporada».