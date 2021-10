Ávila acoge los socios del proyecto europeo 'Circular Labs'

El presidente de la Diputación, Carlos García, recibió ayer en la sede del Torreón de los guzmanes a los socios integrantes del proyecto 'Circular Labs' que han estado reunidos esta semana en Ávila. El presidente estuvo acompañado del Diputado de Turismo, Asuntos Europeos y Energía, Armando García Cuenca y por la directora de la APEA, Luisa Martín.

'Circular Labs' es un proyecto de cooperación transfronteriza España-Portugal cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP). El resto de la financiación viene de los once socios españoles y portugueses, instituciones públicas, destacaba Eva Curto, de la Fundación EOI, dependiente del Ministerio de Industria. El proyecto pretende mover la economía circular en el espacio ibérico. «En nuestro caso concreto es Castilla y León, Galicia y el norte de Portugal». A través de este programa se realizan diferentes actividades formativas y de acompañamiento a empresarios, emprendedores a Pymes para que impulsen la economía circular en todo el territorio de cooperación. Aclaraba Curto que «la economía circular no es solo reciclar resíduos. Es repensar el modelo desde el principio. Es lo que estamos intentando promover con este proyecto». La de Ávila es la quinta reunión de socios. El programa se extiende hasta diciembre de este año, aunque se ha solicitado una prórroga hasta julio del 2022. En la reunión que se ha llevado a cabo en Ávila han estado presentes diez de los once socios (el undécimo faltó por temas de salud), de ellos seis españoles y tres portugueses.

Por su parte el presidente de la Diputación Carlos García señalaba que para esta institución trabajar de la mano de los emprendedores es básico para el desarrollo futuro de la provincia. Recordó que durante este proyecto la Diputación de Ávila, que es uno de los once socios, ha invertido 108.000 euros, de un montante total de 1.155.000 euros, que es el proyecto europeo. Esta inversión se ha destinado a la puesta en marcha de laboratorios rurales para la formación y experimentación de las personas que quieran innovar. Destacó en este sentido el aspecto la tecnología 3 D que se presentó en el Centro de Estudios Universitarios hace unos meses. Hoy, destacó el presidente, se ha adjudicado otro laboratorio en materia de agroalimentación, «tan importante para la economía abulense, que tendrá su sede en la Escuela de Capacitación de La Colilla». Destacó el presidente también que el mejor ejemplo de lo que se ha hecho con esta iniciativa es la creación del Centro de Transferencia del Conocimiento, Innovación y emprendimiento. «Una herramienta totalmente útil con la que se persigue la reactivación económica a través de la activación y de la generación de empleo». Por ello destacó tres materias que calificó de «muy importantes», como son la agroalimentación, automoción, energías renovables y «un eje transversal que va a ser el ecosistema único de emprendimiento». Mencionó también García que estos proyectos europeos «sirven también como vehículo conductor para que se puedan desarrollar en el medio rural y para que nuestras empresas también se puedan añadir».