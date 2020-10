Los PGE, una inversión de 18 millones sin nuevos proyectos

El proyecto de PresupuestosGenerales del Estado (PGE) que el Gobierno presentó este miércoles en el Congreso de los Diputados para su tramitación en las Cortes, no contempla para la provincia de Ávila ningún proyecto novedoso con respecto a los de los últimos años, y registra una importante caída en lo que a las inversiones reales se refiere, pasando de los 32,7 millones de los últimos aprobados, los de 2018, a los 17,9, lo que significa un descenso de 14,8 millones en términos absolutos, un 45,2 en los relativos.

A expensas de conocer las cantidades indirectas y de las partidas no provincializadas que también contemplan estos PGE, así como el que proceda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que gestionará la Junta de Castilla y León, que cuenta con 293 millones preasignados para repartir entre las nueve provincias de la región, la inversión ministerial en Ávila es la más baja de toda la región y la sexta menor de toda España, sólo por detrás de Guipúzcoa (3,3), Vizcaya (3,5), Las Palmas (7,6), Islas Baleres (10,7) y Ceuta (13,1).

Después de dos años consecutivos de descenso de la inversión real en Ávila, en los años 2016 y 2017, en 2018 se registró un repunte del 12 por ciento hasta los 32,7 millones que se truncó en el proyecto de presupuestos de 2019, que finalmente no se aprobó, y que reservaba para Ávila 28,3 millones en total (18,8 de ministerios y 9,5 de entidades públicas). Ahora, para 2021, después de que se prorrogaran en 2019 y 2020 los presupuestos de 2018, lo que se prevé de inversión real en la provincia de Ávila por parte del Gobierno de España suma 17,9 millones de euros, de los que 13,7 proceden de seis ministerios, y 4,1 de las entidades públicas.

El actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, heredero del antiguo Ministerio de Fomento, vuelve a ser el más inversión en Ávila, manteniendo de esta manera una tradición de varios años. Serán, eso sí, apenas 6,4 millones, cuando en 2018 fueron 17,2 y en el proyecto de 2019 se llegaba hasta los 12,3. En la documentación hecha pública desde el Ministerio de Hacienda correspondiente a los PGEde 2021 no aparecen diferenciadas por provincias las partidas de conservación y explotación de carreteras, que tradicionalmente se llevaban casi la mitad de la inversión de este ministerio, situación que, salvo indicación contraria, se repetirá en 2021.

El Ministerio para la Transición Ecológica repite como el segundo departamento ministerial en lo que a mayor aportación a la provincia se refiere con 3,5 millones de euros. Al igual que sucede con el de Transportes, aquí tampoco aparecen las partidas provincializadas, pero la depuración o tratamiento de aguas se llevarán el principal montante, atendiendo a lo que sucedía en otras ocasiones.

El único ministerio que mejora su inversión prevista en Ávila para 2021 en comparación tanto con el 2018 como con el 2018, es el de Cultura gracias al ‘eterno’ proyecto del Museo del Prado en el Palacio de Los Águila, que vuelve a aparecer en el texto del ministerio como ‘Palacio de las Águilas’, y que cuenta con 2,2 millones de euros.

El Plan Ávila 2020, con un millón de euros desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, ayuda a engordar unas cifras ministeriales que se completan con aportaciones casi simbólicas desde el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Interior.

entidades públicas. Además de las cantidades consignadas desde seis de los 21 ministerios del Gobierno, en esta ocasión también descienden las procedentes de las entidades públicas, de entre los que destacan los 3,2 millones de euros de Renfe, de los que 1,3 van destinados a lo que se denomina ‘grandes reparaciones’. Por cierto, en materia ferroviaria, no cuenta con aportación alguna el proye