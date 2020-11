El PSOE reclama ejecutar los 200.000 euros del Acuerdo Marco

La portavoz del Grupo Municipal Socialista del área de empleo, Eva Arias, ha lamentado que «el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila funcione a un ritmo tan diferente al que demanda la ciudadanía abulense» y ha criticado que «la política local se base en titulares pero no en hechos».

Arias ha hecho estas manifestaciones para referirse a los 200.000 euros consignados dentro de Acuerdo Marco que el equipo de gobierno firmó en el mes de mayo con los sindicatos y cuestiona «si no es ya el momento, a las puertas del mes de diciembre y del final de año, de ejecutar y de poner en marcha las medidas financiadas y previstas con ese dinero».

Según ha explicado en un comunicado de prensa la concejala socialista, «si hay algo que no podemos perder es tiempo porque hay muchos abulenses que lo están pasando mal y que necesitan políticas efectivas», ha dicho Eva Arias quien pone en duda que «el equipo de gobierno esté trabajando en cuerpo y alma, a juzgar por los escasos resultados y por la nula efectividad de sus decisiones que, como decimos, van a otro ritmo distinto al que requiere la ciudadanía».

Arias ha recalcado, en este sentido, que «un ejemplo claro es la obcecación por gastar más de 100.000 euros en delantales y bolsas, cuando los propios hosteleros y comerciantes ya han manifestado su rechazo, en varias ocasiones, a este derroche innecesario».