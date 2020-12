Intensos trabajos para limpiar la vegetación de la Muralla

Antes de que acabe el año se habrá acabado de limpiar la vegetación que crece en la Muralla. De ello se han encargado durante dos meses y medio los profesionales de la empresa Copintur, que son especialistas en realizar trabajos en altura y que es justo lo que han estado haciendo, descolgándose por la Muralla para aplicar los tratamientos oportunos que maten esa vegetación que tanto daño podría hacer al monumento. El trabajo es difícil, tiene riesgo y mérito; es cuestión de paciencia y mucho cuidado «porque no pueden anclarse apenas a ningún sitio por las impermeabilizaciones de la muralla y porque aunque parezca fácil no pueden sujetarse a los merlones pues son muy delicados para soportar el peso de un descuelgue». Así lo aseguraba la arqueóloga municipal, Rosa Ruíz Entrecanales, a pie de intervención. Se trata de pulverizar los productos que acaben con la planta pero que no dañen ni la piedra ni a los animales que tienen en la Muralla su hogar (lagartijas, aves...). El Ayuntamiento hizo una demostración de esos trabajos que presentaron el teniente de alcalde de Urbanismo, Patrimonio y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ávila, Juan Carlos Corbacho y como decíamos antes, Ruiz Entrecanales.

Se trata, explicaban, de labores de mantenimiento toda vez que las intervenciones en la muralla están concluidas, pues las restauraciones siempre llevan aparejadas limpiezas. Sin embargo este año, y después de tres, se ha optado por esta otra vía de trabajos en altura y mas porque la vegetación ha proliferado en el tiempo de confinamiento.

Los trabajos han llegado a todos los puntos de la muralla, «tanto al adarve, como a los lienzos y a los cubos», relataba Corbacho.Hay que hacerlo pero la delicadeza debe primar porque es de las pocas excepciones que se permiten para que se produzcan descuelgues en la Muralla (otra sería en el caso de que se tuviera que realizar un rescate por ejemplo y no hubiera otra vía para acometerlo o para la evacuación). Se permite, sí, pero los enganches no pueden afectar a ningún elemento, de ahí que vayan especialmente protegidas las cuerdas apuntaba Jesús Fernández, gerente de Copintur. El trabajo en sí no es complicado, decía, lo complejo es llegar al lugar en el que aplicar el tratamiento. «No podemos emplear mucho material y debemos ingeniárnoslas para llegar a cada sitio» y en eso se emplea mucho tiempo.

Quizá a simple vista no nos demos ni cuenta de que la vegetación está en el monumento, pero hay lugares en los que han crecido hasta árboles y esos también hay que quitarlos aunque tenga que ser en tres pasadas. Se aplica el producto, se mata la planta, la vegetación y luego hay que volver para cortarla, no arrancarla porque con ese gesto se podría dañar la estructura ya que con esa raíz se «podrían venir el mortero y los ripios con ella».

El propio clima y las aves que visitan o anidan en la muralla facilitan una polinización que hace crecer árboles, plantas, arbustos... Durante la pandemia además se ha extendido parte de esa vegetación «sobre todo la hiedra de suelo» aseguraba la arqueóloga municipal y hay que poner freno, al igual que en los lugares donde enraízan árboles y que se ataja con varias pasadas para que se seque bien y cortar.

el lienzo norte, conflictivo. Si ha habido un lugar conflictivo por el crecimiento de vegetación ése ha sido el Lienzo Norte y especialmente debido al avance de la hiedra que ha sido casi invasiva, además de algunas zonas interiores. Las menos,entre la puerta del Adaja, los juzgados y la puerta de la Santa donde hay veces que «podemos tener casi trigales, pues, ahí, no».

Dado que la restauración de la Muralla está completa es probable que volvamos a ver no tardando estos trabajos en altura, así como alguna intervención puntual del Ministerio de Cultura.