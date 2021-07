Calvo cuestiona el fondo para fianzas para los líderes del 1-O

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha detectado aspectos «difíciles de entender» en el decreto del Govern que avalaría las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 exaltos cargos de la Generalitat, y cuya legalidad está estudiando el Ministerio de Política Territorial.

Así lo reconoció ayer Calvo, en la línea con las críticas expresadas en las últimas horas por parte de la oposición respecto a este texto, que el departamento encabezado por Miquel Iceta está analizando para ver si hay «partes» o «elementos» que puedan ser «inaceptables» desde el punto de vista constitucional.

En ese caso, ratificó que el Ejecutivo, del que dejó claro que «la legalidad no la negocia», recurriría la medida al Constitucional porque, insistió, «si algo no es aceptable el Gabinete no dudará en acudir al Tribunal de Garantías.

De entrada, la vicepresidenta, catedrática de Derecho Constitucional, anticipó que el decreto catalán contiene preceptos «difíciles de entender» y admitió que su equipo de Vicepresidencia también está analizando su contenido.

En concreto, mencionó el modo como establece que pueden llegar los avales hasta que haya sentencia firme y que no lo será hasta que no haya fallo de instancias «extraterritoriales» cuando la vía judicial en España «se cierra aquí», recalcó.

La socialista apuntó, además, que el Ejecutivo siempre cuenta con el apoyo de la Abogacía del Estado y que al margen de que cada ministerio se ocupe de su ámbito, es un órgano colegiado «de verdad» al que los ministros acuden en ayuda de los otros si es necesario.

Sin salir de Cataluña, Calvo aseveró sobre la mesa de diálogo que se reanudará el próximo mes de septiembre que se trata de una «mesa de gobiernos», al ser preguntada sobre si el líder de ERC recientemente indultado y excarcelado, Oriol Junqueras, participará en ella.

Es más, la socialista manifestó que el otro debate político se puede sustanciar en el Parlament, y recordó que el Gobierno trabaja desde hace mucho tiempo sobre 40 objetivos «importantes» para Cataluña que se van a llevar a esta mesa bilateral de negociación.