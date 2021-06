El PSOE da por roto el acuerdo sobre el plan de carreteras

La secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, exigió hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que salga y de explicaciones sobre la decisión de “privatizar” la redacción del nuevo Plan de Carreteras de Castilla y León, después de que haya licitado su elaboración. Además, confió en que en el Ejecutivo autonómico no tenga el “cuajo” de exigirle nada al Gobierno en materia de infraestructuras, cuando el documento no estará listo hasta 2023.

Sánchez, que compareció junto al coordinador del área de Fomento del Grupo Socialista en las Cortes, Ángel Hernández, denunció que quienes primero despoblaron, desvalijaron y han troceado “a cachos” la Comunidad, ahora están “privatizando” servicios y políticas públicas. Por ello, aseguró que están “soberanamente preocupados” con quien está al frente de las arcas públicas en la Junta porque indicó su presidente lo es en virtud de unas primarias “fraudulentas” que investiga la justicia por un presunto delito de financiación ilegal.

De esta forma, la socialista denunció que la Junta ha decidido “privatizar todo” en Castilla y León en los últimos meses, obviando a los “extraordinarios” empleados públicos y la estructura que se mantiene con dinero público y se preguntó si esto responde a un plan predeterminado. Así se refirió a la elaboración del plan industrial, las cinco líneas de ayudas en materia de empleo frente al COVID, el estudio de situación social y económica y la estrategia de internacionalización, y, por último, el Plan de Carreteras.

Por ello, la secretaria de Organización del PSCyL remarcó que no van a consentir esto a los “superdefensores” de Castilla y León, que en lugar de participar en la manifestación de Colón contra los indultos a los políticos catalanes, deben quedarse en la Comunidad para preocuparse por cómo las familias van a salir de la pandemia y la crisis en y por recuperar la mesura, el sentido común y la sensatez, que recordó, “siempre ha caracterizado a esta tierra”. Ahora, añadió, solo encarna estos valores Luis Tudanca y PSCyL.

Roto el acuerdo

Por su parte, el socialista Ángel Hernández dio por roto el acuerdo parlamentario que se fraguó en una moción socialista el 23 de septiembre de 2020, cuando la iniciativa se aprobó por unanimidad. En su opinión, el Gobierno de Fernández Mañueco ha preferido el acuerdo con una empresa que con el Grupo Socialista, que recordó es el mayoritario de las Cortes. “Somos de cumplir la palabra”, dijo porque indicó que se consensuaron las líneas estratégicas, que se priorizaran los tramos más estrechos o que se hiciera una evaluación del plan 2008-2020 y que el nuevo estuviera listo este año.

Al respecto, el procurador soriano se preguntó qué legitimidad tienen ahora en la Junta para demandar inversiones a otros, cuando consideró han incumplido el acuerdo, que añadió se “lo han pasado por donde les ha parecido”. “Llegamos a un pacto, el que lo ha roto es Mañueco”, apostilló. Además, añadió qué no puede ser que lo único que haya hecho la Junta es recortar la conservación y ahora licitar la redacción del Plan, para encargárselo a una empresa privada.

“Lo único que ha hecho es una dejación de funciones y olvidarse de la ciudadanía”, manifestó, tras recordar que por preguntas parlamentarias conocen que solo se ha ejecutado un 23 por ciento del anterior plan por lo que apuntó que el Ejecutivo autonómico puede continuar con el 77 por ciento que está pendiente, entre ello, las calzadas con menos de seis metros de anchura.

“Viven encerrados en sus despachos, no pisan la realidad del territorio”, afirmó el socialista, quien explicó que los pliegos técnicos contienen que la empresa adjudicataria de este contrato, que tiene un presupuesto de 127.000 euros, tiene que hacer una evaluación del actual plan y del estado de las carreteras. Esto le llevó a plantear si en la Junta no sabe qué carreteras tiene y si no conoce la situación de toda la red viaria y cuáles son sus competencias.

Finalmente, recordó que los socialistas habían pedido un análisis de impacto demográfico y de género, que no se exige a la empresa que se encargue de redactar el nuevo plan. Por ello, calificó la decisión de la Junta de “auténtica vergüenza” y añadió que el nuevo plan no estará listo hasta 2023, a pesar de que se había comprometido en las Cortes -dijo- a que estuviera terminado este año.