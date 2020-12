La Universidad Católica se une a la Women4Cyber Spain

La Universidad Católica de Ávila firmó este jueves un convenio de colaboración con Women4Cyber Spain con el propósito de promover de manera conjunta actividades de formación y de difusión para incrementar el posicionamiento de la mujer en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), especialmente en el campo de la ciberseguridad, de modo que se pueda contar con un ecosistema social y empresarial más inclusivo, diverso y participativo en España.

El objetivo de la asociación Women4Cyber Spain se centra en acelerar e impulsar el cambio en el sector de la ciberseguridad y las TICs a nivel nacional partiendo de unos valores fundacionales centrados en conseguir un sector más justo, diverso e inclusivo contando con un espacio común de colaboración debate, discusión y desarrollo de ideas. Para lograrlo trabajan en las siguientes líneas de trabajo: sensibilización, mejores prácticas y modelos femeninos a seguir; programas de formación a medida para mujeres; mujeres en el mercado laboral de la ciberseguridad; mujeres en la I+i en ciberseguridad, tecnologías emergentes y ciber desafíos; políticas nacionales y de la UE en consonancia con los mensajes de Women4Cyber y promoción de asoaciones nacionales e internacionales.

«La tecnología es lo que modela el mundo y las mujeres representamos una de cada cuatro trabajadores digitales, un mundo de oportunidades donde la mujer no está», aseguró ayer Eduvigis Ortiz Moronta, presidenta y Fundadora de Women4Cyber Spain, que mostró su intención de cambiar esta situación y que la mujer se convierta en referencia para las jóvenes y las niñas. «Las mujeres tienen mucho que decir y es necesario que se vean reflejadas». Asimismo, se mostró convencida de que «las empresas y los países para ser competitivos tenemos que contar con todo el talento disponible y ahora mismo no estamos contando con todo el talento porque más de la mitad de la población que es la mujer no está representada». La misión de Women4Cyber Spain es que «las mujeres vean que este es un mundo lleno de oportunidades y de que hay un lugar para nosotras aquí».

Idea que también defendió María del Rosario Sáez Yuguero, rectora de la UCAV, quien mostró el modelo de universidad de la UCAV, donde la mujer está muy bien representada en todos los órganos, sobre todo en los de gobierno, donde el 54 por ciento de sus miembros son mujeres.

Lo mismo ocurre con el personal docente e investigador, con 55 por ciento de mujeres; dato que supera el personal de administración y servicios que alcanza el 65 por ciento. En total, el 59 por ciento de los empleados de la UCAV son mujeres.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Lourdes Miguel, destacó que el objeto de la colaboración entre el CEFIGSE y Women4Cyber se centrará en la organización de actividades de formación e investigación científica, proponiendo temáticas de investigación y velando porque en los proyectos de investigación participen investigadoras y en la promoción de actividades de difusión y promoción de la cultura de ciberseguridad entre el profesorado y el alumnado. Además, ha recordado que “la firma de este convenio es un paso importante en un momento de nuestra historia en el que los desafíos son una constante, como ocurre por la pandemia que ya nos supera y donde ahora más que nunca se requieren acciones y estrategias conjuntas para promover la capacitación, la mejora y la actualización de mujeres para la formación y la profesionalización en seguridad cibernética”.