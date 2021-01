Silvana, primer bebé del año 2021 en Ávila

A las ocho menos cuarto de la mañana de este 1 de enero nacía por parto natural en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles la pequeña Silvana, el primer bebé del año 2021 en la provincia de Ávila. La niña, que ha pesado 3,190 kilos y mide 48 centímetros, es el primer hijo de Jennifer y Silvestre, dos jóvenes de origen dominicano de 22 y 27 años de edad que residen en la capital abulense y para los que "es una enorme alegría empezar el año así", nos cuenta por teléfono el recién estrenado papá.

A esta joven familia no le ha pillado de sorpresa que su hija sea la primera bebé del año 2021. Hace unos días, Jennifer soñó que nacería justo después de las doce de la noche del 31 de diciembre y aunque finalmente lo hizo unas horas después, lo cierto es que aquel sueño fue todo un augurio.

"Al año nuevo no le podría pedir más de lo que me ha dado, la niña es un regalo de Navidad, de Año Nuevo y de Reyes", destaca, emocionado, Silvestre. Eso sí, tanto él como su pareja forman parte de la larguísima lista de ciudadanos a los que la crisis económica derivada de la pandemia ha dejado sin empleo, por lo que no estaría de más que el nuevo año trajera algo de estabilidad laboral a esta joven familia. "Yo estoy en paro y Jennifer, que trabajaba en un restaurante de Ávila, lleva muchos meses en ERTE y encima sin cobrar por un problema que ha habido entre el Sepe, la mutua y la empresa y que ya no sabemos a quién recurrir para poder resolverlo", confiesa Silvestre.

Ojalá la pequeña Silvana venga con un pan debajo del brazo o, lo que es mejor, que a sus padres no les falte trabajo en este nuevo año que acaban de comenzar de la mejor forma posible. Enhorabuena y suerte, familia.