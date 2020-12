Se rompe el tándem Noel Martín - Adolfo Bellido

La última convocatoria de la Selección Española de Ciclismo Adaptado para la concentración de Valencia hizo saltar la sorpresa. Adolfo Bellido aparecía en la lista pero no su compañero Noel Martín. Junto al ciclista sevillano, el nombre de Eloy Teruel, «su nueva pareja, que compartirá tándem con Bellido en lugar de Noel Martín», señalaba la RFEC. Una información que confirmaba poco después Noel Martín a través de las redes sociales con una carta personal en Facebook.

«Es tiempo de cambios, pero en un año tan difícil no esperaba tener que deciros esto» arrancaba el escrito de Noel Martín, posiblemente uno de los escritos más duros que ha tenido que escribir. «Adolfo ha decidido que no vayamos juntos a Tokio y va a probar con otro piloto. Dice que necesitaba un cambio y después de agradecerme todo lo que he hecho por él me ha dicho que no quería seguir compitiendo conmigo. Yo respeto su decisión, por supuesto, pero esto me apena mucho y para mí es una gran decepción. Siento que el trabajo y los sacrificios hechos desde que probamos aquel frío día de octubre de 2017 no han tenido la recompensa que yo esperaba» valora en un escrito muy personal en el que se confiesa el ciclista de El Arenal, que tenía en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 su gran reto.

«Me voy con la conciencia muy tranquila porque lo he dado todo» señala ante el final de una etapa que reconoce que mentalmente le ha dejado «saturado».

Se rompe un tándem repleto de éxito a todos los niveles en estos años. A nivel nacional su dominio ha sido abrumador. Dobles campeones de España tanto en Ruta como Contrarreloj en 2018, 2019 y recientemente en 2020. Sin embargo sus éxitos no se han quedado únicamente dentro de nuestras fronteras sino que los han traslado a nivel internacional. No han faltado las medallas en las diferentes pruebas de la Copa del Mundo pero sobre todo fueron capaces de demostrar su nivel en el Campeonato del Mundo de Ciclismo Adaptado. En 2018, apenas unos meses después de unir sus destinos, lograban la medalla de bronce en Maniago (Italia) en la prueba en línea, y en 2019 se proclamaban subcampeones en Emmen, Holanda, de nuevo en ruta. El 2020 arrancó con las mejores expectativas –hay que recordar que los Juegos Paralímpicos debían haber sido este verano– pero se cierra de la manera más triste para el abulense.