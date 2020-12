PGC - El PSOE rechaza unas cuentas "sin rumbo, ni ambición"

La portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Rubio, ha defendido este martes la enmienda a la Totalidad presentada por el PSOE al proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021, unas cuentas que ha rechazado por venir de un Gobierno "incapaz, sin proyecto, ni rumbo ni ambición" y que, además, replican "el modelo fracasado de los últimos 35 años".

Durante su intervención en el Pleno de las Cortes para defender la enmienda socialista Rubio ha insistido en que el PSOE rechaza estos presupuestos porque "no tienen modelo de Comunidad autónoma", además de "incumplir" el pacto para la reconstrucción y "no protegen" los servicios públicos ni a los sectores más vulnerables.

Además, para la socialista el presupuesto presentado por la Junta no contempla un modelo de desarrollo económico y no refleja un modelo fiscal progresivo. "Es el mismo modelo fracasado de 35 años que nos ha llevado a la despoblación", ha aseverado.

Rubio ha centrado gran parte de su intervención en la sanidad y ha lamentado que las cuentas no recuperen la atención presencia de la Sanidad Pública, al tiempo que "abandonan" a la escuela pública y "no cambian" el modelo de atención a las personas mayores.

"No apoyan a los sectores económicos y sociales más castigados por lapandemia, no apuestan por la recuperación del empleo digno, noapuestan por la dinamización de nuestra economía, no apuestan porel cambio del modelo productivo, por la digitalización, por eldesarrollo accesible, por la sostenibilidad medioambiental y noapuestan por el retorno de nuestros jóvenes", ha señalado Rubio.

Frente a esto ha defendido que el PSOE "sí" cree en Castilla y León y en su gente. "Creemos que tiene presente y que merece un futuro mejor", ha asegurado.

Así, ha considerado que los fondos europeos para la reconstrucción es la oportunidad que tiene para modernizar su tejido productivo, para crear empleo, para aumentar la industria, para que los jóvenes "dejen que tener de exiliarse" y para mejorar infraestructuras.

Por último, Rubio ha considerado que ante un año tan duro marcado por la pandemia es necesario "cambiar las cosas" con el fin de fortalecer los servicios públicos para que "todo el mundo" tenga el acceso a la sanidad pública, proteger a los mayores y convertir la educación en una garantía de la igualdad de oportunidades.

"Hay otra Castilla y León posible, la que eligieron todos los castellanos y leoneses votando al Partido Socialista", ha aseverado.