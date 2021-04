Oportunidad perdida

El Real Ávila perdió una oportunidad de oro en la pelea por la segunda plaza del Grupo D ante La Virgen del Camino en una tarde en la que arrancó con la mirada afilada y terminó con el gesto torcido cuando el cabezazo de Marcos Isla se paseó por la línea de gol sin que Tena alcanzara a empujarla.Hubiera sido el gol del triunfo y el paso adelante definitivo en la pelea por los playoffs de ascenso a Segunda B.Porque el empate (1-1) con el que se cerró la tarde deja a los encarnados en una situación de nuevo delicada. No sólo se mantiene el empate (1.50 de coeficiente) entre el Real Ávila y La Virgen del Camino, sino que vuelve a la pelea unMirandés B que se cuela entre ambos. A dos jornadas del final, ya no vale sólo con hacer los deberes propios. Toca esperar a lo que hagan otros.

Lo que funciona es mejor no tocarlo y no quiso tocar lo que le ha funcionado, debió pensar María Hernández cuando eligió el once para recibir a La Virgen del Camino en un Adolfo Suárez al que le seduce la idea de los playoffs.. Buena entrada y buena disposición de los encarnados en los primeros minutos ante los de Nanín. No llegaron los leoneses a cerrarse pero les fueron empujando los locales a las inmediaciones del área con el paso de los minutos. De puños –minuto 12– se mostraba por primera vez el portero de La Virgen del Camino cuando Ruba colgaba un buen centro. Poco después Moreira tenía un disparo claro desde el área. El efecto, al contrario de lo buscado, llevó el cuero a las nubes. Se acercaron los de María Hernández pero no terminaron de asentarse en las inmediaciones de un área donde los leoneses parecían sentirse seguros, pero era un parecer. Peleó Rubiato un centro al área. No llegó a rematar cuando todos lo esperaban. De la confusión, a la oportunidad, la que se encontró Ruba, que recogía el cuero y la golpeaba con dureza. Era un disparo, pero se convertía en el mejor pase posible para Manu Moreira, que aparecía por detrás de todos los defensores para meter la pierna en el segundo palo y colocar el 1-0.

Se ponía por delante el Real Ávila antes de la media hora de partido y el tanto pareció recordar a los leoneses que también se estaban jugando el playoff de ascenso. Porque tras el gol, los leoneses se enrabietaron. Tuvo Lerma el empate en sus botas pero estuvo lento el delantero cuando, dentro del área, su control e intento de remate fueron a cámara lenta. Fue el primer acercamiento serio, pero al segundo llegó el gol. Tres minutos le duró al Real Ávila la alegría, los que tardó Fran en poner en valor su corpulencia y centímetros en el saque de un córner para rematar de cabeza y ponerla por encima de Brian, que no llegó. Tampoco alcanzó Marcos Isla, que quiso despejar ya bajo palos. Era el 1-1. Vuelta a empezar.

El partido entró en tierra de nadie entre un Real Ávila muy espeso que quería forzar el error de los leoneses –cómo se lió Dani en una cesión sencilla en la que quiso engañar a Rubiato y a punto estuvo de que el delantero le quitara el balón– y un Virgen del Camino mucho más efectiva en el juego directo que en el juego en corto. Se llevó las manos a la cabeza Nanin cuando –minuto 40– Esau tuvo el 1-2 en sus botas. El ‘8’ la pegó con dureza buscando la escuadra de la portería de Brian, seguro de sí mismo mientras el Adolfo Suárez sufría el escalofrío. La oportunidad fue clara. Y claro vio Dani que el disparo de Manu Moreira se iría fuera cuando el encarnado quiso sorprender al portero virginiano desde su casa.

El paso por vestuarios acentuó las ganas de La Virgen del Camino por morder y las prisas de los encarnados por ganar. Fran, en una cesión a Dani que se quedó corta, pudo echar una mano a los encarnados. Poco después –minuto 54– Moreira se marchaba por banda de Álex para poner el centro a Rubiato, que remataba por encima del larguero. Resoplaban Seijo y Fran, que empezaban a pasar apuros más por sus errores que por aciertos ajenos. Acierto fue el toque de Trust en la frontal para la entrada por banda de Chris, pero optó por el mal disparo antes que por un buen centro al punto de penalti, donde esperaba Lerma.

Se marcharon De Mesa y Rubén Ramiro, perdidos en el esquema de María Hernández, y entraron Manu Sánchez y Ortiz. Tocaba refrescar las piernas y buscarle sentido a lo que se quería en el césped. Mantenía los mismos Nanín, al que le estaba funcionando el once. Salvó Brian al Real Ávila en un eslalon de Chris.Parecía Maradona, aunque en Tercera. Se marchó de Ruba, sentó a Domingo y amagó de primeras el disparo para hacerlo de segundas en el mano a mano con Brian, que desviaba a una mano el que era una gran oportunidad para el 1-2. Pidió penalti Manu Sánchez cuando le agarraron al saque de córner y entre las protestas dejó el Real Ávila que saliera La Virgen del Camino a la contra. Corrió como un gamo Álex Gómez, que entró hacia dentro y quiso buscar en banda contraria a Lerma. Habría rematado solo de no ser por la puntera de Marcos Isla, que desvió a tiempo. Sumaban los leoneses ocasiones, fallaban los encarnados, con más corazón que cabeza. Se le escapó el control a Aitor –minuto 78– con el pecho cuando el centro de Ortiz le dejaba solo en la frontal. Ya había nervios en el Adolfo Suárez.

Corría el crono y pesaban las piernas. Se veía cerca del punto La Virgen del Camino, ya cerrada en su campo. Y tuvo muy cerca el 2-1 el Real Ávila en una jugada de estrategia en la que Ortiz sacaba la falta y Marcos Isla –minuto 85– remataba al palo. El balón se paseó por la línea de gol con Dani mirando de reojo y Tena con el colmillo afilado. De central a central, porque Tena quiso rematar en el segundo palo. No llegó cuando todos lo cantaban. Fue la oportunidad para un Real Ávila que quiso forzar hasta el descuento pero se encontró con un empate con el que nadie contaba y con el que todos se han encontrado. Hasta sus rivales.