Las DO confían su futuro a la recuperación del canal Horeca

Los consejos reguladores de las denominaciones de origen Ribera del Duero, Rueda, Cigales y Toro afrontan este 2021 con optimismo moderado y a la espera de que el canal Horeca recupere su pulso. El presidente del Consejo de la DO Ribera del Duero, Enrique Pascual, apunta a que en los tres primeros meses del año se ha producido un ligero crecimiento de las ventas, en concreto, un dos por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior en el que no se había declarado la pandemia.

El sector, en su opinión, está «luchando e intentando afrontar los envites de la covid» y reconoce que el 95 por ciento de las bodegas de la marca están afectadas por la situación de merma en las ventas. La entrega de contraetiquetas a las bodegas cayó en 2020 un 11,9 por ciento, hasta un total de 73,89 millones de unidades.

El excedente del vino Ribera del Duero de 2020 se encuentra en las bodegas en situación de almacenamiento, según Enrique Pascual, quien apostilla que, a pesar de que el pasado año el consumo interno de Ribera del Duero disminuyó, las exportaciones se mantuvieron «bastante bien». Ribera del Duero comercializa principalmente a la restauración de primer nivel, y el hecho de los continuos cierres y aperturas limitadas han hecho que la evolución de las ventas acumule o negativos o subidas mínimas.

Más optimista con respecto a la recuperación del sector se expresa a Ical, el director general de la DO Rueda, Santiago Mora, quien apunta a que si bien enero y febrero fueron malos meses para las 74 bodegas que componen la denominación, en marzo se registró una recuperación importante, es más, se batió el récord con la entrega de 10,3 millones de contraetiquetas del Consejo a las bodegas, frente a los ocho millones de un mes de marzo «sin pandemia».

El pasado año la DO Rueda cerró el ejercicio con una bajada del diez por ciento, a pesar de que el consumo de vino en España cayó un 20 por ciento. Además exportó 12,91 millones de botellas en 2020, lo que supuso un 15,54 por ciento de sus ventas. Los vinos de Rueda lograron cifras históricas de exportaciones en varios países, como Holanda y Alemania.

Santiago Mora avanza que los buenos resultados del mes de marzo hacen presagiar la recuperación paulatina del sector. Respecto al excedente de Rueda 2020, el director general corroboró que «está almacenado», y reconoce que, al ser vino joven, necesita «salida». Por último, aseguró que el sector hostelero es el «gran socio» de Rueda, y consideró que es el pagano de las crisis.

cigales y toro. El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cigales, Julio Vallés, reconoce que, de momento, los bodegueros arrastran la crisis provocada por la covid, y no repuntan las ventas porque «no hay donde vender». Es más afirma que hasta que el canal Horeca no se «normalice» sufrirán el parón en las ventas. Vallés aseguró que, a pesar de que la cosecha 2020 fue «magnífica en cantidad y calidad», el comportamiento de la demanda este primer trimestre del año ha sido peor que el año pasado, debido a que entonces no había pandemia. El descenso de ventas de la DO Cigales fue importante, ya que alcanzó un 12 por ciento.

Felipe Nalda, presidente de la Denominación de Origen Toro, se muestra optimista con respecto al futuro de las 64 bodegas a corto plazo, y recalca que soportan una reducción en las ventas de un ocho por ciento en el primer trimestre del año. «Toro mantiene sus ventas gracias a la internacionalización de sus vinos y su consolidación en grandes superficies», destaca.