Marazu inicia este sábado en Donosti su gira "más eléctrica"

Con la ilusión y los nervios propios de quien está a punto de vivir un momento importante, Jorge Marazu inicia este sábado en San Sebastián la gira de presentación de su último disco, ‘La gran belleza’, con la que mañana domingo recalará en Madrid en una doble sesión que ofrecerá en la sala El Sol. Para la primera, prevista a las siete y media de la tarde, están todas las entradas vendidas, igual que para el arranque en Donosti. El artista abulense quiere verlo como «un buen presagio» con el que conjurar a la inevitable «incertidumbre» de quien al fin se reencuentra con su público, pero lo hace en una situación insólita. «Con esto de la pandemia no sabes cómo va a reaccionar la gente», confiesa.

Precisamente debido a la crisis sanitaria y a sus restricciones, Marazu ha tenido que esperar seis meses para interpretar en directo ‘La gran belleza’, «un disco de largo recorrido» que en esta gira presentará al público «en un formato muy curioso» porque pese a que sobre el escenario serán tres músicos, «no será en acústico, sino en formato eléctrico». De hecho, asegura el compositor abulense que «es lo más eléctrico que he hecho en mi vida, suena como una banda de cinco o seis personas, será algo realmente potente», promete. Junto a él, sobre el escenario estará a los teclados el pianista Víctor Elías y el batería Jairo Ubiaño, para los que solo tiene elogios.

Consciente del momento particular en el que inicia su gira, con el sector del espectáculo muy tocado, afronta la gira «con mucha sensatez», bajo la premisa de que la industria cultural debe «ir paso a paso para no apresurarnos» porque, desde su punto de vista, es la forma de que «todo empiece a fluir de otra manera y se puedan hacer conciertos como los conocíamos». Ésta es también la prioridad que marca esta gira, de ahí que el concierto de Barcelona se haya aplazado para más adelante.

En esta ocasión no ha podido iniciar su gira en Ávila, tal como Jorge Marazu tenía por costumbre. Él admite que le hubiera gustado, pero la situación actual no lo ha puesto fácil. Pese a todo, no pierde la esperanza.

Precisamente para hacer un guiño a quienes vayan a estos primeros conciertos de su gira, Marazu tiene preparadas sorpresas en forma de colaboraciones en cada uno de ellos.