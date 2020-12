Suspendida la Carrera del Pavo

Era sin duda uno de los momentos de la Navidad en Ávila. Despedir el año corriendo por las calles de la zona norte de la ciudad era toda una tradición. Había quien lo hacía con ánimo de competir, otros con ganas de pasarlo bien y no faltaban quienes simplemente, y no es poco, disfrutaban del ambiente. Ytodo ello era gracias a la Carrera del Pavo que durante 34 años ha organizado la Asociación de Vecinos de la Zona Norte El Seminario. Sin embargo estas Navidades no habrá edición XXXV. Así lo acordaba la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de la Zona Norte El Seminario, que anunciaba la suspensión oficial de la carrera popular.

Según el comunicado que la propia asociación enviaba este sábado «esta decisión se toma después de que la Junta de Castilla y León anunciase las medidas restrictivas en cuanto a celebración de eventos deportivos que afectarán a Castilla y León hasta el 10 de enero de 2021». Una decisión que la asociación ya ha comunicado al Ayuntamiento de Ávila y a la propia Federación de Atletismo de Castilla y León «que colaboran siempre con la asociación en la realización del evento».

Recuerdan desde la asociación que el año pasado la carrera batía el récord de participantes en todas sus categorías, alcanzando los 1.100 corredores desde los benjamines a los absolutos. «Pero la popular carrera navideña no sólo se trata de un evento deportivo sino también un encuentro ciudadano que llena de color y alegría las calles del barrio. Esperamos que la edición de 2021 podamos celebrarla».