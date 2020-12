Podemos presenta una enmienda a la totalidad de los PGC

El procurador de Podemos y portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, anunció hoy la presentación de la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021 por dejar “atrás”, en la “estacada” y “en la cuneta” a miles y miles de castellanos y leoneses en un momento en el que recordó la pandemia del COVID-19 ha generado una crisis no solo sanitaria, sino también social y económica.

Pablo Fernández compareció en las Cortes, tras registrar la enmienda a la totalidad que se debatirá en el pleno del próximo 22 de diciembre, con la que exige a la Junta la retirada de los presupuestos, los primeros que presenta el Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, que plantea un montante total de 12.291 millones de euros, un 13 por ciento más que en 2018.

En ese sentido, el portavoz ‘morado’ argumentó que las cuentas presentadas son unos presupuestos que no están “a la altura” de esta tierra, que no atienden las “necesidades estratégicas” de Castilla y León, que no impulsan los servicios públicos de la forma en que se necesitaría y que no dan solución a los problemas específicos de la pandemia del coronavirus. “Son del todo insuficientes”, dijo para abordar esta problemática.

Al respecto, Pablo Fernández defendió que tampoco dan respuesta a los problemas estructurales, que a su juicio arrastra la Comunidad después de 33 años de gobierno del Partido Popular. De hecho, sostuvo que no servirán para revertir el problema de la despoblación, ni van a solucionar el “grave” problema que en su opinión representan los desequilibrios territoriales, que por el contrario advirtió de que cada vez se profundizan más.

De la misma forma, el representante de Podemos insistió en que estos presupuestos del Ejecutivo de Fernández Mañueco y Francisco Igea van a ahondar en la “vorágine privatizadora” de las derechas, PP y Ciudadanos, mientras a su juicio no van a solventar los problemas y no van a mejorar la vida de los ciudadanos. Además, negó en declaraciones recogidas por Ical que sean unas cuentas sociales, puesto que recordó las principales competencias de la Comunidad son la sanidad, educación y los servicios sociales. “Faltaría más que no fueran las áreas que más presupuesto albergan”, dijo.

Igualmente, Pablo Fernández advirtió de que los ingresos son una “cuestión central” puesto que a su juicio la Comunidad tiene capacidad para obtener más recursos y articular un presupuesto “más ambicioso”, con una mayor cuantía para inversiones, reforzar los servicios públicos y redefinir el modelo productivo con el que ofrecer un futuro “adecuado” a Castilla y León.

De esta forma, el dirigente ‘morado’ advirtió de que hasta que no haya una política fiscal diferente y las derechas sigan con medidas “regresivas” no habrá más ingresos y habrá unas cuentas insuficientes para afrontar la pandemia del COVID-19.