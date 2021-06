El PP muestra su rechazo a los indultos del 'procés'

El Partido Popular de Ávila, al igual que está haciendo la formación en prácticamente todo el país, salió este viernes a la calle para mostrar su rechazo al indulto de los políticos del ‘procés’ condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de caudales públicos y recabar el apoyo de los abulenses a la Constitución. Lo hizo con sendas mesas de recogida de firmas ubicadas tanto en la plaza del Mercado Chico como en la avenida Juan Pablo II. «Nadie entiende por qué un gobierno democrático, a cambio de un rédito político, compromete el respeto a la división de poderes», aseguró Juan Pablo Martín, secretario general del PP de Ávila, para quien «es inentendible que se esté planteando un indulto a cambio de un acuerdo político».

«Para que un estado sea respetado, lo primero que tiene que hacer es darse a respetar. Si queremos que nuestros vecinos no nos consideren un estado débil. Si queremos que nuestros ciudadanos respeten a sus gobernantes debemos dar motivos para ello», apuntó en el mismo sentido Martín que anunció que aparte de las acciones de recogida de firmas, que además de en la capital llegarán también a la provincia, el PP va a trabajar «en todas las instituciones planteando iniciativas, mociones y proposiciones de ley para hacer llegar al gobierno el rechazo profundo de la sociedad a este tipo de prácticas en política».

«La propuesta de indulto que hay encima de la mesa lo que hace es debilitar España no solo en su gobierno sino como Estado», aseguró el secretario general de los populares abulenses antes de apuntar que «el clima general es de rechazo porque además estos indultos no tienen fundamento; no se dan las circunstancias ni de fondo ni de forma para que esto sea posible y la sociedad es algo que tiene muy claro».

Las firmas también pueden ser telemáticas a través de la plataforma Change.org.