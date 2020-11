Competir o no más allá del nombre

En unas ocasiones juegan los futbolistas y en otras, la camiseta. De repente, la tripulación de un velero de 200 cañones se acojona, con perdón, porque ve una bandera pirata en una chalupa de seis metros de eslora... y pelea mal y se rinde de antemano. Un trozo de tela, sea una bandera o el escudo, gana partidos:en Milán y sin Ramos ni Benzema, con Casemiro recién recuperado... Bastó vestir de blanco para que el Inter perdiese los papeles. Lo hizo Ventura a los cinco minutos, cometiendo un penalti idiota a un central (Nacho) que pasaba por allí. Lo hizo Vidal a los 33, autoexpulsándose después de reclamar como un poseso un penalti que no fue. El Real Madrid, mirando incrédulo a su alrededor, como aquella chalupa pirata de la metáfora, ganó un partido en el que el Inter (que ha ganado solo dos de sus últimos 13 encuentros en la competición) salió tembloroso, con un puñado de exjugadores todavía en activo, sin la competitividad que le sobra al club merengue. En estos casos, podría salir con el Castilla, reforzando los laterales con Florentino y Toñín ‘El Torero’, y el Inter (como el velero de 200 cañones), se seguiría asustando.

el meme de spiderman. Existe un meme muy famoso, basado en un episodio de la serie animada de 1967, en que Spiderman señala a un doble. Un «¡Hey, soy yo!»de manual. Supongo que Simeone miraba al Lokomotiv como el Hombre Araña original miraba a su imitador: 11 rusos encerrados esperando el contragolpe, ayudando una y otra vez en las superioridades rojiblancas, intentando desquiciar (y lográndolo) a Joao Félix, encajando 21 ocasiones de gol y ocho disparos contra la portería... y saliendo vivos, con 0-0, del Metropolitano. Vale que al ‘Atleti’ le faltan sus dos ‘nueves’ de garantías, Suárez y Costa, pero entre mirar a Turín y ver a qué nivel está Morata y observar al rival y descubrir que no has podido ganarte a ti mismo... Mala noche.

No rendirse

Llegará un día en que un rival del Sevilla dormirá tras un empate y al leer los periódicos del día siguiente, verá que ha perdido. ¿Cuándo nos metieron el gol? Entre el segundo y el tercero de los pitidos finales del colegiado, en ese córner en que subió el portero y dos recogepelotas, tal vez en nuestro único despiste... ¿Cuándo? Este año ya no ganará la Liga Europa, no:mérito enorme el de meterse en octavos a falta de dos jornadas.

No habituales

Se podrían alabar las virtudes de los no habituales del Barça, criticar la inoperancia de un Dinamo de Kiev penoso o ambas cosas a la vez. Pero también se podría abrir una vía peligrosa, la de pensar que sin Messi el equipo se quita el corsé y juega con más soltura, sin la ‘obligación’ de dársela constantemente. Fue un partido, un 0-4 engañoso y un rival mediocre como para sacar semejantes conclusiones. Aunque haya gente queriendo jubilar al ‘dios’, ahora que el puesto quedó vacante sin Maradona, antes de tiempo.

no encajar. Último apunte: los tres equipos menos goleados de esta Liga de Campeones no son ni italianos ni españoles. ¡Ingleses! Ellos, los que invitaron al mundo a jugar a tumba abierta (alemanes e italianos siguieron el ejemplo), se han cortado. Liverpool y Chelsea a cero, City solo uno... Algo está cambiando en las Islas.