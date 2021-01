Chronos: Before the Ashes

Chronos, la precuela de Remnant: From the Ashes, salió en 2016 como exclusivo de Oculus Rift, y ahora Gunfire Games lo ha recuperado para sacarlo en PC, PS4, Xbox One, Switch y Stadia, lo que le permite llegar a más jugadores, con el subtítulo Before the Ashes, lo que le permite llegar a más jugadores. Se trata de un RPG con un estilo de combate inspirado en los Souls que combina los enfrentamientos con los puzles y cuya originalidad consiste en que cada vez que el héroe -o heroína- muere pierde un año de vida, de forma que a lo largo del juego va envejeciendo, cada vez cuesta mejorar sus estadísticas referentes al físico como fuerza o agilidad y compensa más invertir los puntos de habilidad en Arcano, que le da sabiduría.