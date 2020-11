"Salvo un cataclismo, todos vamos a cobrar pensión"

Fue ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social entre 2018 y 2020 y en apenas diez meses al frente de la comisión del Pacto de Toledo, en plena pandemia, la diputada por Guadalajara, Magdalena Valerio (Torremocha, Cáceres, 1959) ha conseguido casi por asentimiento que arranque la reforma de las pensiones. Su talante dialogante y conciliador ha sido valorado por afines y contrarios y han conseguido sacar del letargo un hueso duro de roer, la necesidad de abordar de dónde sacar la financiación que hace falta para seguir pagando a los jubilados y pensionistas ante el agotamiento que sufre del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.



¿Se esperaba ese respaldo prácticamente unánime del hemiciclo a la reforma de las pensiones, con buenas valoraciones de casi todos?

La verdad es que estoy sorprendida. Hubo algún grupo que votó ‘No’ en la comisión del 27 de octubre y en el pleno del 19 de noviembre se abstuvo. Tener bronca en una comisión que se denomina Pacto de Toledo sería un contrasentido. No estoy acostumbrada a escuchar tantas cosas bonitas pero cuando las escuche, me dije: relájate y disfruta del momento que ya habrá otros para que te den caña (risas).



Su predecesora, la popular Celia Villalobos, afirmó literalmente que se iba «jodida» porque no había podido cerrar una carrera política con un texto consensuado.

Para la carrera política de Villalobos hubiera sido un broche de oro haber llegado a un acuerdo pero, al descarrilar el presupuesto, descarriló el Pacto de Toledo. Era ministra entonces y fue un disgusto muy gordo que estando maduro un acuerdo, descarrilase por la convocatoria electoral. Lo bueno ahora fue que todos los grupos aceptaron no partir de cero, y pese a que se cruzó en el camino la Covid-19, como dice un refrán: nunca es tarde si la dicha es buena.



¿Cuál es para usted el gran logro del Pacto?

El Pacto recoge recomendaciones para el Gobierno pero luego necesitan legislación y es muy importante el acuerdo en la Mesa de Diálogo Social. Pero hay que resaltar algún punto, sería el hecho de haber acordado la revalorización de las pensiones según el IPC real. Este año, el acuerdo es de una subida del 0,9% para las pensiones contributivas y del 1,6% para las no contributivas. Pero si el IPCde 2021 en vez de ser del 0’9 fuera del 1,5, en el primer trimestre de 2022 habría que abonar a los pensionistas una paguita compensatoria por la diferencia (0,6%).

¿El Banco de España y los empresarios no creen que sea el momento de subir pensiones ni el sueldo a los funcionarios?

Respecto todas las opiniones pero, además de que ha habido un apoyo mayoritario en el Congreso, creo que no hay que dejar desasistidos a los pensionistas porque se merecen lo mejor ya que han dado la cara por este país y es a quienes más está afectando la Covid-19. Los funcionarios también están dando la cara en esta pandemia.



¿Las pensiones en España se pueden considerar generosas?

La pensión media es de unos 1.100 euros aproximadamente pero hay un porcentaje muy elevado que cobra la pensión mínima de 600 y pico euros. Tengo que decir que en España no tenemos un gasto disparado en pensiones, representa el 11,9% del Producto Interior Bruto (PIB) y se sitúa por debajo de muchos países de la UE (Italia, Francia o Bélgica) donde el promedio es del 12,4%.



¿Habrá dinero en la hucha para que los baby boomers, la generación X o los Millennials cobren la jubilación cuando les toque?

Soy de las que prefieren ver el vaso medio lleno y, salvo un cataclismo, todos vamos a cobrar pensión porque para que en España no se cobrase pensión, no tendría que currar nadie y eso es inimaginable, pero habrá que luchar para que sea digna. Para ello, hay que sanear la Seguridad Social y hacer una reforma fiscal en la que pague más el que más gana y el que más tiene, y que el que no paga, pague. Tiene que haber una lucha sin cuartel contra el fraude fiscal, el fraude laboral y el fraude a la Seguridad Social.

Ahora mismo estamos pagando unos 10 millones de pensiones en España que serán 14 millones entre el 2040 y el 2050. Esto significa que tenemos que conseguir que las prestaciones contributivas se paguen básicamente con las cotizaciones de los trabajadores y empresas y también se pueden inyectar impuestos, que es lo que están haciendo otros países de la UE que empezaron con problemas en pensiones antes que nosotros.

La Seguridad Social ha entrado en déficit porque llevamos décadas pagando muchas cosas con unas cotizaciones que han ido bajando a medida que ha crecido el desempleo, se ha incrementado la pensión media, han bajado los sueldos y han subido las pensiones. El PPya empezó a tirar de los ahorros del Fondo de Reserva y de los 67.000 euros que había quedan ahora algo más de 2.100, y eso no da más de sí. El Pacto de Toledo recoge recomendaciones pero, antes, ya se habían endurecido algunos requisitos con el fin de hacer sostenibles las pensiones.



¿Nos aconseja ir ahorrando para el día de la jubilación?

Yo apuesto por un sistema público sólido, solvente y que pague a las personas cuando les llegue una situación de necesidad y no solo la jubilación. Los sistemas complementarios son libres y yo no soy quien para recomendar nada a nadie. Hasta ahora, la tendencia en España ha sido la de invertir en bienes inmuebles en vez de en otras modalidades de ahorro. Cerca del 80% de las personas que cobran pensión tienen casa en propiedad. Pero en el caso de los jóvenes, difícilmente van a poder ahorrar para la jubilación cuando no tienen para llegar a final de mes de manera autónoma. La Seguridad Social y el empleo son vasos comunicantes y para mantener un sistema público de pensiones es fundamental que el mercado de trabajo vaya bien;si es así, se necesitará menos apoyo vía impuestos.



Se van a eliminar las ventajas fiscales a los planes de pensiones individualizados. ¿Es razonable?

El Pacto de Toledo hace esa recomendación en base a un informe de la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) que defiende las ventajas de los planes de empresa. Sin embargo, debido a que priman las micropyme, le puede decir ya que el Ministerio está trabajando en crear un fondo de gestión pública al que se puedan adherir los trabajadores empleados en pequeñas empresas. No puedo profundizar más porque lo desconozco aún.



¿Qué pasará con los autónomos? En muchos casos se quedan con una pensión casi igual al Ingreso Mínimo Vital.

Igual que hay un 85% de autónomos que cotizan por la base mínima, otros que están sobre cotizando y esto hay que resolverlo. El Pacto de Toledo vuelve a repetir en sus recomendaciones que se cotice según los ingresos reales. Me consta que el Ministerio está trabajando ya en ello. Nuestro sistema es contributivo a la par que solidario y quien más contribuye, cobra más pensión. Pero también soy partidaria de la equidad, y esto significa que quien ha contribuido durante años debe tener también una prestación superior al Ingreso Mínimo Vital. En todo caso, si no somos solidarios por pura solidaridad, habrá que serlo por egoísmo ya que si no se garantiza la cohesión social, no hay manera de mantener la paz social ni la estabilidad política.



¿Habrá que prolongar los ERTE?

No me cabe duda de que si se considera que hay que extenderlos se hará para no dejar a ninguna persona en la cuneta. Desde el mes de marzo hasta finales de septiembre invertimos en el pago de prestaciones por ERTE casi 11.500 millones de euros. A ello hay que sumar otros 5.502 millones que ha dejado de recaudar la Seguridad Social en cuotas de las que empresas y otros 4.138 millones por el cese de actividad. Otros 1.369 millones por incapacidad temporal por la Covid. Han sido 24.285 millones de euros en proteger al 20% de la población ocupada de este país, seis millones de personas, con el fin de parar la sangría.



¿Varían mucho las pensiones en función de la comunidad?

En el País Vasco son más altas. Y le puedo decir que Castilla-La Mancha no es la peor región, y dentro de esta, Guadalajara es la provincia con pensiones más altas.



¿Es el fin de las jubilaciones anticipadas?

Se va a intentar evitar que la regulación de empleo sea mandarte a la calle y que te jubiles anticipadamente. Solo se mantendrán este tipo de jubilaciones para los trabajos más peligrosos. Sin embargo, me consta que las Kellys lo han pedido. También conviene recordar que quienes por su trabajo tengan problemas de salud o sufran una enfermedad que les impida trabajar, existen las pensiones de incapacidad total, incapacidad absoluta y gran invalidez.



¿Qué hay de la edad de jubilación?

La edad de jubilación legal no se toca. En la época de Zapatero se subió de 65 a 67 años, pero para las personas con carreras muy largas de cotización sigue siendo los 65. No obstante, el Pacto si recoge fomentar que las personas que quieran puedan quedarse a trabajar tras cumplir la edad legal y recibir una compensación. El objetivo es que poco a poco se vaya cuadrando la edad real con la legal, endureciendo las jubilaciones anticipadas y fomentando la prolongación de la vida laboral.



¿Algunas de las medidas del Pacto pueden responder al temor de los políticos a ir en contra de un colectivo de votantes cada vez mayor?

Los 10 millones de pensionistas son una masa crítica muy importante pero espero que el acuerdo al que hemos llegado haya sido porque todos hayamos creído que era justo y necesario para que personas que lo han dado todo por este país tengan unas pensiones dignas y no por interés electoral. Las pensiones tienen que ser jurídicamente y políticamente sostenibles porque son 10 millones de personas que si no reciben un trato adecuado, un porcentaje se puede tirar a la calle.



¿Según un informe del BBVA, un tercio de los Millennial dice que le gustaría jubilarse lo antes posible?

Me parece muy contradictorio. Creo que toca apostar por la formación y está claro que se necesitan perfiles intermedios de cualificación en el mercado de trabajo. Es un drama que haya cuatro millones de personas paradas y trabajos que no se pueden cubrir porque no hay personas preparadas para la economía digital. Con la Covid-19 también nos hemos dado cuenta de que necesitamos un refuerzo de personal en los trabajos blancos.



¿La brecha salarial de género se refleja en la pensión?

En el año 2013 las mujeres cobrábamos un 26,27% menos de pensión que los hombres y en el 2019 un 21,85%. Nosotras nos jubilamos después - los hombres a los 65 años y las mujeres y 64,1 de promedio- porque empezamos a trabajar más tarde o dejamos el empleo temporalmente al tener hijos. y esto se traduce luego en una peor pensión. Seguimos siendo las que modulan su vida laboral y la adaptan a la vida familiar. Esto significa más contratos a tiempos parcial e implica, por ende, cotizaciones más bajas.



¿Lo de la pensión vitalicia de los políticos? es una falacia?

Hoy no es así. En otra época hubo unos pocos políticos que se beneficiaron de los complementos de pensión que había entonces. En todo caso, los políticos de entonces nada tenían que ver con los de hoy. Yfue José Bono quien vio que no tenía sentido mantener eso.



¿Se llegará algún día a la pensión mínima de 950 euros que hay de salario mínimo interprofesional?

Vamos a ver como evoluciona el país porque tenemos una tasada de pobreza que un país como el nuestro no se puede permitir pero hay que mantener también una distancia entre las prestaciones contributivas y las no contributivas.



¿Cómo ve la situación política a nivel nacional?

Sinceramente, me gustaría que hubiese más paz y más concordia, que se trabajase más en positivo, y que entre los grupos políticos, igual que ha pasado con el Pacto de Toledo, hubiese más unidad ante la adversidad que sufrimos. Tenemos muchos retos como país. Van a venir unos fondos europeos que hay que canalizar y viene siendo justo y necesario dejar de lado el Presupuesto Montoro y tener el Presupuesto Montero. Como diputada por Guadalajara, diré que en Castilla-La Mancha la situación está más tranquila que a nivel nacional, de lo cual me alegro.

Por cierto, ¿tiene usted algún plan de ahorro para complementar su pensión cuando llegue la hora de la jubilación?

Confío en el sistema público y por eso he optado por no hacerme ningún plan privado. Pero he de decirle que si soy una mujer de seguros. En virtud de ellos, en caso de que sufriera una invalidez absoluta por accidente o en caso de que me muera, bien yo o bien mis hijos tendremos una compensación.