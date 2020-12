'Ugly' gana el VII Premio PlayStation

Ugly es un juego con un aspecto especial, oscuro e inquietante. Sus creadores, Ugly Team, dicen que es un oscuro cuento de hadas en el que el protagonista utiliza los reflejos de un espejo para resolver puzles, derrotar a los jefes finales y descubrir los secretos de un palacio en el que nada es lo que parece. Desde esta semana, Ugly y sus creadores, Team Ugly, son los ganadores de los VII Premios PlayStation a mejor Juego del Año, que se concedieron en esta ocasión en un evento retransmitido por Youtube y Twitch. El juego consiguió también el Premio de la Prensa, entregado por el director de la revista TGM, Juan Tejerina.

Entre el jurado de este año de los Premios PlayStation ha estado Shuhei Yoshida, responsable de PlayStation indies a nivel mundial, quien explicó durante un vídeo que los 13 finalistas de los premios tenían propuestas interesantes. Más tarde, en Twitter, Yoshida, calificó a Ugly como «un imaginativo juego de puzles» y dijo que había jugado la demo dos veces.

El formato online del evento permitió que en la entrega de premios participasen personajes tan conocidos como el baloncestista Marc Gasol, quien entregó el juego a la Mejor Narrativa a Ikai, de Endflame -un juego de terror basado en el folclore japonés- o el cáster y streamer Ibai Llanos quien entregó el premio al Juego más innovador a Hell of Fame, de Broken Frame, que versa sobre los aspectos más incómodos de la popularidad.

Los ganadores del año pasado, el estudio Weird Beluga, fueron los encargados de anunciar al ganador del premio al juego con mejor Arte, que el jurado concedió a Forgotten Fragments, de Binary Phoenix. Weird Beluga informó también de que su juego, Clid the Snail saldrá a la venta en los primeros meses de 2021.

Otros premios fueron el Especial Compromiso PlayStation, que consiguió Frozen Out, de Fideua Games, que trata el cambio climático y está protagonizado por unos helados, y el premio a la Mejor Banda Sonora Original, que se llevó Naamu: the Lost Essence, de An Otter Studio (U-tad), una fábula en la que la protagonista debe salvar el bosque en el que vive. Este premio lo entregó el grupo La La Love, que cerró el evento (presentado, como siempre, por el mago Jorge Luengo) con una actuación en directo

Este año se han presentado a los premios más de 100 estudios, con el único requisito de que deben ser pequeños estudios, universitarios y jóvenes desarrolladores o empresas españolas que no hayan facturado más de 100.000 euros el año anterior. Al premio que ha obtenido Team Ugly le acompañan una dotación de 10.000 euros destinados a financiar el desarrollo del juego, un espacio para trabajar en él durante 10 meses en una de las siete sedes de PlayStation Talents Camp, asesoramiento para la creación de una empresa y de Ugly, la publicación del juego en PlayStation y una campaña de marketing en los medios propios de PlayStation valorada en 200.000 euros.