Tranquilidad y serenidad ante el posible adelanto electoral

El director de Administración Local, Héctor Palencia, pidió este viernes «tranquilidad y serenidad» al hilo de las palabras de Por Ávila sobre un posible adelanto electoral en Castilla yLeón. «Cuando uno dice que tiene olfato, hay que ver si es una nariz de oro o un aprendiz, y eso se verá cono el tiempo», comentó Palencia, quien recordó que «esa facultad la tiene exclusivamente el presidente de la Junta de Castilla yLeón, Alfonso Fernández Mañueco, y así lo establece la ley».

Por ello insistió en referencia a las palabras del presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, en que «como dijo, es un olfato de un dirigente político y el tiempo dirá si tiene buen olfato o malo».

Estas declaraciones de Héctor Palencia llegaron en el mismo día en el que Alfonso Fernández Mañueco insistió que su compromiso «es agotar la legislatura». «Así lo he insistido en las últimas semanas en momentos algo más complejos de los que vivimos en estos momentos», aseguró el presidente autonómico en respuesta a las declaraciones de Por Ávila sobre un posible adelanto electoral en Castilla y León, dependiendo de lo que pase en las elecciones madrileñas del próximo martes, 4 de mayo.

«La decisión de disolución anticipada de las Cortes me corresponde a mí como presidente y mientras haya una estabilidad en nuestra Comunidad Autónoma, una estabilidad parlamentaria, y estoy empeñado personalmente en esa estabilidad que no solo depende de mí», no habrá elecciones. «La Junta de Castilla y León ofrece estabilidad en nuestra Comunidad y no puedo decir más», afirmó Alfonso Fernández Mañueco.

Respecto a la posibilidad de un acuerdo con Por Ávila, Héctor Palencia señaló que «existe y hay puntos coincidentes que lógicamente todos los partidos que defienden los intereses de Ávila, en este caso el PP o Por Ávila, pueden tener en sus programas electorales y en su labor política, que pueden propiciar un acuerdo, pero lógicamente serán puntos comunes que defenderán ambos partidos».