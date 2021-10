Tres abulenses que buscan coronarse en su tierra

¿Quién no ha escuchado la frase como en casa en ningún sitio? José Manuel, Diego y Alejandro, vestidos de calle, lo habrán dicho centenares de veces en su día a día. Ahora mismo, pensando en el próximo sábado 9 de octubre, Zorrillo, Guti y Alejandro Pascual -sus nombres artísticos cuando visten pantalón blanco- lo dicen a pocos días de realizar el paseíllo en la plaza de toros de Ávila junto trece compañeros máximos especialistas en las suertes del salto, el quiebro y recorte. Llegan a Ávila los recortadores..

Para los tres abulenses, de Arévalo -los dos primeros- y de Las Navas del Marqués -el tercero-, la cita del próximo sábado es la más especial e importante. «Siempre es especial salir en la ciudad que te ha visto nacer. En mi caso será la cuarta comparecencia. Siempre he rayado buen nivel, pero no he logrado el premio» dice Diego Gutiérrez. Y afirma: «voy a por todas».

Caso similar el de José Manuel Medina ‘Zorrillo’, quien, pese a su gran palmarés con dos Ligas del Corte Puro y victorias en plazas importantes, tras muchas participaciones en Ávila ha quedado tercero hasta en tres ocasiones. «Este año tengo una motivación especial y además una necesidad. Quiero ganar porque he tenido un año muy duro tras una cogida y hacerlo en casa sería un subidón importante», explica Zorrillo.

Tres abulenses que buscan coronarse en su tierraAlejando Pascual es un recortador muy completo: salta, quiebra y recorta. La variedad y el ajuste le ha hecho obtener buenos resultados quedando finalista y ganador en muchos concursos. Le ha faltado suerte y llevarse algún premio importante para sonar de verdad. «Las finales son muy bonitas, dan prestigio y nuevas fechas, pero creo que ya toca levantar el premio en una cita importante; en mi casa» comenta Pascual.

Se medirán a 5 toros de la prestigiosa y temida ganadería Monteviejo, propiedad del ganadero Victorino Martín. Los ‘patas blancas’, como son conocidos, encastados en Vega Villar, de buen trapío y variados pelajes, han obtenido muy buenos resultados en los numerosos concursos en los que la empresa Tauroemoción los ha reseñado. Íscar, Leganés y Jaén son un ejemplo.

«No les tengo miedo, es más, les tengo muchas ganas. Hace unos años estaba anunciado en Íscar y una cogida semanas antes me impidió medirme a ellos» apuntaba Guti.

Tres abulenses que buscan coronarse en su tierraQuien sí pudo participar en dicha cita y además obtuvo el tercer premio fue Zorrillo. «Fue un concurso excepcional, los toros fueron bravos y, aun con sus complicaciones, facilitaron el lucimiento de los cortadores. El bagaje es muy bueno en sus participaciones y en Ávila estoy seguro de que darán muy buen espectáculo».

Por su parte, Alejandro Pascual solo ha podido recortar los ‘patas blancas’ en las calles y capeas. «Me han transmitido muy buenas sensaciones y emociones, tienen el picante y la astucia que le gusta al aficionado y a los cortadores también nos gusta sobreponernos a las adversidades. Tengo ganas de verlos a solas, cara a cara», explicaba Pascual.

La cita que tendrá lugar el sábado 9, a las 17,30 horas, toma un carácter solidario. Parte de la recaudación irá destinada a la reforestación de los montes de la sierra Paramera, arrasados el pasado verano por los incendios. Los precios para el festejo son económicos. Los primeros 500 aficionados podrán adquirir sus entradas a tan solo 10 euros y los niños a 6 euros. Para más información y compra de entradas, sin pasar por taquilla, la empresa Tauroemoción ha activado la web www.tauroemocion.com y el teléfono 621 210 969.

