Investigan una violación múltiple a una joven en Valladolid

La Guardia Civil investiga una violación múltiple a una joven vallisoletana cometida, presuntamente, en una discoteca de La Cistérniga hace más de un año.

Los hechos han sido denunciados este sábado, aunque se produjeron en 2020, tal como confirman fuentes de la Comandancia de Valladolid a El Día de Valladolid. Al parecer, la chica ha presentado la denuncia después de descubrir que existían varios vídeos de la agresión sexual circulando en distintas páginas web porno.

La víctima también ha denunciado el caso públicamente a través de su perfil de Instagram, así como otras personas están ayudando a su difusión en Twitter. Ella asegura que fue drogada y ahora pide la colaboración ciudadana para intentar identificar a los presuntos autores.

"Ayuda por favor. Me he enterado de la existencia de los vídeos por los que supongo que tanta gene se ríe de mí en la por la calle. He sido drogada y violada de las maneras más asquerosas y denigrantes, y lo han subido a páginas porno. Si alguien tiene algún vídeo en el que se me vea la cara, por favor que me lo pase porque han borrado en los que se me reconoce. Ayudadme por favor. Estoy fatal. Me quiero morir", es el contenido del texto difundido por la joven en Instagram.