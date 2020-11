‘¿Te lo vas a comer?’ vuelve a La Sexta el jueves

El jueves 19 de noviembre, en prime time, La Sexta estrena una doble entrega del programa de investigación y denuncia conducido por Alberto Chicote

¿Qué hay detrás de la comida asiática que se pide a domicilio?, ¿Qué es la comida de quinta gama?, ¿A qué inspecciones sanitarias están sometidos los restaurantes?, ¿Existe fraude en la comida ecológica?, ¿Se sabe qué pan se come? A todas estas preguntas Alberto intentará buscar respuestas

¿Te lo vas a comer? regresa tras el éxito de la segunda temporada en la que anotó una media del 8,2% de cuota y 1.245.000 espectadores.

Nuevas entregas en las que se descubrirán negligencias, delitos, escasez de inspecciones sanitarias, productos ilegales, fallos en la cadena de control alimentaria, intoxicaciones, alimentos tóxicos e innumerables engaños al consumidor.

Una temporada más, los ciudadanos denuncian y piden ayuda a Alberto Chicote para intentar buscar soluciones al problema al que se enfrentan y que nadie más vuelva a pasar por ello. Así, de la mano del cocinero, los espectadores descubrirán qué es la comida de quinta gama y si supone un fraude al consumidor, se sorprenderán sabiendo qué hay detrás de la comida asiática que se pide a domicilio, verificarán las inspecciones sanitarias a las que están sometidas los restaurantes para evitar intoxicaciones de los clientes, destaparán el fraude en la comida ecológica de quienes venden como bio productos que realmente no lo son. Así mismo, se sumergirán en la crisis del campo español agudizada por la problemática del engaño del origen del producto reetiquetando como Marca España frutas y verduras procedentes de otros países. En esta temporada también pondrán a prueba a los obradores y a las panificadoras para comprobar si todos los panes que se venden son realmente lo que publicitan.

El programa de Alberto Chicote, producido por Atresmedia TV en colaboración con Cuarzo Producciones, en esta tercera temporada sigue manteniendo la misma premisa que en las dos anteriores: velar por la seguridad del consumidor destapando todos los errores que se producen a lo largo de la cadena alimentaria, aportando las pruebas necesarias para demostrarlo ante los máximos responsables y las autoridades competentes con el fin de mejorarlo.

Pasado mañana, La Sexta emitirá una doble entrega de ¿Te lo vas a comer? con los títulos El timo del pan y El fraude de la comida ecológica’. Fuera de España, podrá seguirse a través de Antena 3 Internacional así como en la versión internacional de ATRESPlayer.

Empieza preguntándose «¿Sabemos cuál es el pan que consumimos?». El pan siempre ha sido un imprescindible en la cesta de la compra, la inmensa mayoría de los españoles compra pan a diario, se consume más de 30 kilos de pan por persona al año lo que supone un gasto de cerca de 100 euros.

De unos años para acá el pan de masa madre se ha convertido en un auténtico boom. No hay panadería que se precie que no la oferte.

Recientemente, el Ministerio de Agricultura aprobó la nueva ley de elaboración del pan para marcar unos estándares óptimos en la preparación y calidad del mismo y dejar bien claro, por ejemplo, a qué se le puede llamar pan de masa madre y a la qué no.

Los consumidores quieren comer un pan auténtico, tradicional, elaborado con la llamada masa madre que implica la vuelta a los orígenes siendo el pan más nutritivo y completo nutricionalmente hablando pero, ¿verdaderamente comemos el pan que pensamos que es?, ¿cómo está elaborado?, ¿se cumple la ley? Y lo que es más importante, ¿se está vigilando que se cumpla la ley?

Alberto Chicote conocerá a Jordi Morera, un panadero de quinta generación de Barcelona. Con él, Alberto aprenderá todo el proceso para elaborar un auténtico pan de masa madre y será él quien le ponga en la pista de que los consumidores tienen que empezar a desconfiar de todo aquello que se venden a bombo y platillo.