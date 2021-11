Vuelve la campaña que premia el cero alcohol al volante

El Ayuntamiento de Ávila y Espirituosos España premiarán este próximo sábado a los jóvenes de la ciudad que demuestren no haber consumido nada de alcohol en los controles que la Policía Local realizará esa noche en diferentes zonas de la ciudad. Un equipo de monitores de Espirituosos España acompañará a los agentes de Policía Local de Ávila mientras realicen controles de alcoholemia preventivos para aportar información a los conductores sobre la necesidad de no consumir nada de alcohol si se va a conducir. En este sentido, se les recomendará practicar la figura del conductor alternativo (el que no bebe y conduce) en sus desplazamientos con amigos. A todos los conductores que demuestren su consumo cero de alcohol en los controles de alcoholemia se les premiará con un cheque de gasolina por importe de 20 euros, canjeables en cualquier gasolinera Repsol.

A través de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Ávila y Espirituosos España quieren sensibilizar a los conductores de lo peligroso que resulta combinar alcohol y conducción, ofreciéndoles una solución práctica, como es elegir un conductor alternativo dentro del grupo de amigos.

Esta será la sexta ocasión en la que el Ayuntamiento de Ávila y Espirituosos España desarrollen una acción de estas características. Así, hasta la fecha, se han realizado cinco acciones de sensibilización en las que participaron unos 475 jóvenes conductores que demostraron no consumir alcohol si van a conducir, realizándose cerca de 2.000 controles de alcoholemia con resultado 0,0.