La "mejor feria de nuestra vida" dice adiós con una sonrisa

La Feria del Libro se despidió del Mercado Grande y lo hizo con una amplia sonrisa. Los libreros se mostraron entusiasmados con una edición marcada por la seguridad de la era covid y también por «el ambiente festivo» y la motivación tanto de los siete establecimientos participantes y la Asociación La sombra del ciprés como del público que arropó el evento todos los días.

Lo resumió Gemma Orgaz, de Librería Letras, quien actuó como portavoz del sector y no dudó en calificar la Feria del Libro de Ávila como «la mejor de nuestra vida». «Todos estamos muy contentos con la ubicación, la estética de las casetas y con haber podido estar al lado de los escritores y la música porque el ambiente es mucho más cultural», señalaba en la tarde de este domingo mientras atendía a un cliente más.

La respuesta de los abulenses también fue muy valorada. «Se notaba que la gente tenía ganas de salir y de comprar libros, el sitio ha hecho mucho y la feria ha estado muy animada», apuntó. Las ventas tampoco faltaron. «Después de un año de pandemia mucha gente si ha podido ahorrar algo por no salir lo ha querido gastar en libros», señaló, al tiempo que «también ha querido apoyarnos». Esto dio como resultado una combinación de cita cultural, lúdica y de actividad económica que tocó todos los palos, desde los libros para niños y jóvenes hasta las novedades de adultos o las obras de escritores y poetas de Ávila.

La misma sensación tenían en otra de las casetas participantes, Librería Calvo. Raquel Calvo también aplaudió la ubicación y las casetas, donde «los libros lucen mucho más», y destacó que la gente «ha respetado las medidas de seguridad y se ha volcado con nosotros. El tiempo ha dado tregua y la respuesta ha sido buenísima», resumió.

Sobre el futuro, abogó por poder repetir el formato los próximos años. Gemma Orgaz también es de esa opinión. «Ojalá se repita e incluso se pueda mejorar», en referencia a la posibilidad de que se pudiera instalar una carpa para que los eventos culturales no tuvieran que trasladarse al Episcopio si de repente sorprende la lluvia.

Eso fue, precisamente, lo que ocurrió en la presentación del libro de la abulense Clara Martín Muñoz ‘Varios disparates y un capricho’, que aunque arrancó en el Mercado Grande de la mano de la propia autora, el poeta José María Muñoz Quirós (coordinador de las actividades)y el editor Luis José Cuadrado (Atticus), acabó desplazándose al Episcopio por la lluvia a mitad de evento.

Fue una presentación que levantó expectación, no en vano fueron varios los lectores que no dudaron en subirse al escenario para reclamar la firma (y una foto) de una «satisfecha» Clara Martín. Su «novela amplia» y que compendia género «policiaco, amoroso, de aventuras, poético y cultural» en torno a los grabados de Goya, en palabras de Muñoz Quirós, ya ha atrapado a muchos y promete seguir haciéndolo. «Es una historia que a mi me ha entusiasmado escribir y espero que también entusiasme a los demás porque es una historia con muchos personajes y muchas tramas que lleva a un mundo distinto», afirmó la escritora.