La única meta de Sainz es ganar

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha avisado de que llega a su nuevo equipo «sin fecha de caducidad», por lo que espera seguir más allá de los dos años firmados, reconociendo que su «sueño siempre ha sido ganar con Ferrari», pero de que todavía queda «un largo camino por delante» para mejorar las carencias del bólido rojo, que ya conoció el pasado sábado tras una primera toma de contacto en la que tuvo que convencerse de que «era de verdad».

«Las palabras Ferrari y ganar van muy unidas. Mi sueño siempre ha sido ganar algún día con Ferrari, lo cual no quita que vaya a ser muy complicado», garantizó.

El piloto apuntó que «el objetivo de todos» en Ferrari es que «sean dos años buenos». «Vengo a Ferrari sin fecha de caducidad, a intentar hacerlo lo mejor posible y crear un ciclo. Me apetece mucho la aventura. En Fórmula 1 predecir lo que va a pasar a dos años es físicamente imposible. Mejor hablar en la pista, como siempre», indicó.

En este sentido, explicó cómo fue su primera toma de contacto con Maranello. «Lo que hice el viernes fue conocer nombres y presentarme a la fábrica. En invierno me meteré de lleno en los detalles, a investigar e intentar echar una mano para revertir la situación lo antes posible e ir hacia arriba», subrayó.

En estas primeras horas en Ferrari, Sainz ya probó su nuevo uniforme. «Te pones ese mono rojo hecho a medida y te dices que está pasando de verdad. No me llevé el casco y tuve que usar el de Marc Gené, que me lo prestó amablemente. Fue un momento muy especial», rememoró.

Para seguir trabajando de cerca con su nuevo equipo, dijo que «es posible» que se mude a Italia. "No tengo el plan hecho al cien por cien por la situación en la que estamos, pero seguro que voy a pasar mucho tiempo allí. Ya he avisado a Ferrari de que voy a ser bastante pesado, sobre todo en enero y febrero», avisó con una sonrisa.

‘Rivalidad’ española

Por otra parte, reconoció que todavía no ha «tenido esa conversación con Fernando (Alonso) para comentar la jugada», ya que el asturiano conoce bien la 'Scuderia'. «Ferrari ha cambiado mucho desde 2014 y aquel equipo tiene muy poco que ver con el de 2021», explicó.

Por último, imaginó cómo puede ser la vuelta de Fernando Alonso. «Este año, Renault ha tenido en muchas ocasiones el tercer mejor coche, que ya es mucho progreso comparado con años anteriores. Han hecho tres podios y Fernando con este coche puede hacer todo lo que está haciendo Ricciardo o más. A Fernando lo que más le preocupa es 2022, como a mí. Ahí tendremos la oportunidad», finalizó.