El Diocesanos sabe lo que debe hacer

El Colegios Diocesanos UCAV se quedó con los tres puntos que tanto necesitaba ante el Salamanca B (1-0) pero sobre todo con las sensaciones, las que ahora impulsan de nuevo a los de Somoza en su salida a La Llanera, donde este sábado a partir de las 17,30 horas aguarda La Bañeza en un duelo al que los colegiales acuden con un ánimo muy diferente al que les rodeaba en las últimas jornadas. De nuevo vuelven a creer en sus opciones.

El partido ante el filial salmantino fue revitalizante. Y es que no todas las victorias, aunque supongan tres puntos, tienen el mismo valor. Así pasó ante el Real Burgos (1-2), se ganó pero «las sensaciones no fueron buenas. Ganamos de aquella manera.Pero ante el Salamanca B las sensaciones del equipo fueron muy buenas». El equipo volvió a ser el de inicios de temporada «en cuanto a solidez, intensidad y concentración defensiva» explica Somoza. Y esa línea que se vio en el Sancti Spíritu la semana pasada «es la línea a seguir. La cara de los futbolistas era distinta a cualquiera de los diez últimos partidos» señala Somoza. «Si queremos mantener la categoría es el camino. Ser muy sólidos en defensa, serios, concentrados, no cometer errores y esperar nuestra oportunidad» les recuerda a los suyos ante lo que espera que haya sido el triunfo y el punto de inflexión que tanto demandaban y esperaban los colegiales para cambiar una dinámica que les había llevado a una situación muy delicada en su pelea por la permanencia. Aún lo es, aunque tiene solución.

Porque a La Llanera el Colegios Diocesanos UCAV viaja con la necesidad de seguir sumando. Un inicio de fase con 4 puntos de 12 disputados han complicado un escenario que obligará a una segunda vuelta casi ‘perfecta’. Aunque antes de ello, y de la jornada de descanso, los colegiales cerrarán su primera vuelta ante La Bañeza, uno de esos equipos desde el inicio marcados como ‘complicados’. Son los de Carlos Delgado un claro rival directo en la pelea por la salvación.Segundos, los leoneses tienen dos puntos de ventaja sobre los colegiales, aunque dos partidos menos en su casillero en una clasificación demasiado virtual aún. «Es un rival muy difícil en su casa, muy intenso, con gente experimentada en la categoría, jugadores capaces de jugar en combinativo y en largo, de ganar esas segundas jugadas. Va a ser un partido complicado» avisa ante un rival con un arranque de curso similar –4 de 12 puntos posibles– al de los colegiales.

No podrá contar Somoza con Encinar ni Nacho. El primero por sanción tras ver ante el Salamanca B una quinta tarjeta amarilla que no era suya, el segundo por lesión. Se unen a las ya conocidas, aunque la del mediocentro trastoca los planes del técnico abulense en el centro del campo, donde pierde uno de sus dos pivotes.